小寒｜明日早上清涼非常乾燥　天文台料下周初天晴　日夜温差較大

一股東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台今日(4日)表示，本港大致天晴及乾燥。早晚清涼。今晚部分時間多雲。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。

展望:下周初天晴及非常乾燥，早晚清涼，日夜溫差較大。下周中期風勢頗大，雲量稍為增多。



圖為截至1月4日早上11時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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偏東氣流周一抵達 隨後兩三日風勢頗大

天文台指，乾燥的東北季候風會在未來一兩日為華南帶來普遍晴朗的天氣，該區早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。預料一股偏東氣流會在星期一逐漸影響廣東沿岸，隨後兩三日該區風勢頗大，雲量稍為增多。隨著另一股東北季候風在下周後期抵達華南，該區氣溫下降，內陸地區寒冷。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月4日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片)

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「小寒」最低16度 下周五氣温再跌至14度

明日（5日)是二十四氣節的「小寒」，根據天文台的九天天氣預報，明日大致天晴。早上部分時間多雲及清涼，日間非常乾燥。氣温介乎16至21度。 相對濕度最低35%。

下周一（6日）天晴。早上相當清涼，日間非常乾燥。氣温降至最低14度、最高20度。下周二（7日）至下周四（9日）均早晚清涼、日間乾燥，均最低16度，最高介乎19、20度。

下周五（10日）及下周日(12日)均早上相當清涼及乾燥。下周五氣温再跌至最低14度。下周六更跌至最低13度。最高氣温亦只有18度。