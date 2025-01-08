天氣｜今早清涼市區約16度　明日稍後降溫　周五起3天低至12度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋南海北部及華南沿岸。天文台預測，本港地區今日（1月8日）大致多雲。早上清涼，市區最低氣溫約16度。日間部份時間有陽光及乾燥，最高氣溫約20度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。



天文台展望，星期四（9日）稍後氣溫顯著下降。星期五（10日）及週末期間早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界部份地區嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。



圖為截至1月8日清晨5時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



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強烈冬季季候風明抵達 未來數日早上寒冷

天文台指出，一股偏東氣流會在今日繼續影響廣東沿岸。預料一股強烈冬季季候風會在星期四抵達華南沿岸，本週後期及週末期間早上寒冷，該區天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。隨著該季候風被一股偏東氣流取代，下週初廣東沿岸氣溫稍為回升，而一股東北季候風會在下週中後期影響廣東。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月8日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2024年12月29日 馬鞍山西沙路紫花風鈴木盛開▼



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明日有一兩陣微雨 至下周四均乾燥

根據天文台的九天天氣預報，明日（9日）日間部份時間有陽光及乾燥。稍後氣溫顯著下降，及有一兩陣微雨，氣溫介乎15至20度。周五（10日）至下周四（16日）仍然乾燥，其中周五部份時間有陽光，至下周日（12日）均早上寒冷，最低均為12度，最高在17或18度；周六（11日）及下周日則大致天晴。

下周一（13日）早上相當清涼，氣溫稍微回升至14至19度。下周二（14日）大致多雲，有一兩陣微雨，進一步升至16至20度。至下周四（16日）氣溫再次稍降，早上相當清涼，最低跌至14度。