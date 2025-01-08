寒潮｜周五最低12度　天文台再調周末預報　最低11度日夜温差大

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋南海北部及華南沿岸。天文台預測，本港地區今日（1月8日）大致多雲。日間部分時間有陽光及乾燥，吹和緩至清勁東至東北風。市區今早最低約16度﹐最高約20度。



天文台展望，明日稍後氣溫顯著下降。星期五(10日)及周末期間早上寒冷，市區氣溫在12度左右，新界部分地區嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。



圖為截至1月8日上午11 時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



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強烈冬季季候風明抵達 未來數日早上寒冷

天文台表示，一股強烈冬季季候風會在明日(9日)稍後抵達華南沿岸，星期五及周末期間早上寒冷，該區天晴乾燥，內陸早晚嚴寒，日夜溫差頗大。隨著該季候風被一股偏東氣流取代，下周初廣東沿岸氣溫稍為回升，而一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月8日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼2024年12月29日 馬鞍山西沙路紫花風鈴木盛開▼



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周四晚氣温顯著下降 未來九天天晴乾燥

根據天文台的九天天氣預報，明日（9日）部份時間有陽光，日間乾燥。晚上氣溫顯著下降，氣溫介乎15至20度。

周五（10日）大致天晴及乾燥。早上寒冷。氣温下跌3度，最低為12度，最高17度。

周六（11日）及下周日(12日) 一連兩天均天晴，早上寒冷，日間非常乾燥，相對濕度最低只有25%。氣温則進一步跌至最低11 度，最高則分別17度、18度。日夜温度相差7度。

下周一（13日）早上相當清涼，日間乾燥，氣温稍回升至介乎14度至19度。

下周二（14日）短暫時間有陽光。進一步升至16至20度。至下周四（16日）及下周五(17日) 氣溫再次稍降，早上相當清涼，最低跌至14度。最高分別19度，18度。