天氣｜今早市區約15度　晚上顯著降溫　周末期間低至11度

廣東沿岸天色大致良好，此外現時影響華中的強烈冬季季候風，會在今晚（1月9日）抵達華南沿岸。天文台預測，本港地區今日大致天晴，早上清涼，市區最低氣溫約15度。日間乾燥，相對濕度約45%，最高氣溫約20度。吹和緩東北風，今晚轉吹和緩至清勁北風，氣溫顯著下降。



天文台展望，明日（10日）及周末期間早上寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部份地區及高地嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。下周初早上仍然清涼。



圖為截至1月9日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



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強烈冬季季候風今晚抵達 未來數日早晚溫差頗大

天文台指出，一股強烈冬季季候風會在今晚抵達華南沿岸，明日及周末期間早上寒冷，該區天晴乾燥，內陸早晚嚴寒，日夜溫差頗大。隨著該季候風被一股偏東氣流取代，下周初廣東沿岸氣溫稍為回升，而一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至周清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼



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下周二及周三最低16度 下周四再次降溫

根據天文台的九天天氣預報，明日（10日）及至下周日（12日）均天晴乾燥、早上寒冷，明日介乎12至17度；周六（11日）及下周日最低跌至11度。

下周一（13日）仍早上相當清涼，日間乾燥，料介乎14至19度。下周二（14日）及下周三（15日）最低氣溫回升至16度，最高有20及21度，部份或短暫時間有陽光。下周四（16日）氣溫再次稍降，與下周五（17日）均早上相當清涼，最低跌至14度。