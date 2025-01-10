寒冷警告生效｜今早多區不足12度　新界嚴寒　大帽山日出前3度

寒冷天氣警告仍然生效。天文台指出，一股強烈冬季季候風正影響廣東，本港今早（1月10日）多處地區降至12度或以下。其中，大帽山在今晨日出前僅約3度。天文台預測，本港地區今日大致天晴及乾燥，相對濕度約40%。早上寒冷，市區最低氣溫約12度，新界部份地區及高地嚴寒。日間最高氣溫約17度。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。



圖為截至1月10日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



+ 3

新界及高地或結霜 日夜溫差頗大

天文台今晨5時45分發出特別天氣提示，稱受一股強烈冬季季候風影響，今日及未來一兩日早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部份地區及高地嚴寒，而且高地間中吹強風，風寒效應較明顯。周末期間由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

天文台指出，未來一兩日天晴乾燥，內陸地區早晚嚴寒，日夜溫差頗大。隨著季候風在下周初被一股偏東氣流取代，廣東沿岸雲量稍為增多，日間氣溫回升，但早上仍然相當清涼。預料一股東北季候風會在下周中後期影響廣東。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月10日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



+ 5

周末期間日間非常乾燥 下周四再次降溫

根據天文台的九天天氣預報，明日（11日）下周日（12日）初時離岸及高地間中6級。 大致天晴。早上寒冷，最低跌至11度。日間非常乾燥，相對濕度僅約25%。

下周一（13日）仍早上相當清涼，日間乾燥，料介乎13至18度。下周二（14日）及下周三（15日）最低氣溫回升至16度，最高有20及21度，部份或短暫時間有陽光。下周四（16日）氣溫再次稍降，與下周五（17日）均大致天晴及乾燥，早上相當清涼，最低跌至14度。下周五（18日）則料最低15度。