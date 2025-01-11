天文台｜季候風持續明早仍寒冷　最低11 度非常乾燥　日夜温差大

一股強烈冬季季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港今早(11日)天氣寒冷，天文台錄得最低氣溫11.5度，是入冬以來的最低紀錄。預測本港地區大致天晴。日間非常乾燥。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。



展望:明早仍然寒冷，日夜溫差頗大。日間非常乾燥。星期一早上相當清涼，隨後一兩日雲量增多，氣溫稍為回升。



圖為截至1月11日上午11 時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至1月11日早上8 時30分，天文台錄得各區氣溫。（天文台網頁圖片）

一股偏東氣流取代 下周初料氣温稍為回升

天文台表示，一股強烈冬季季候風會在明日(12日)繼續影響華南沿岸，該區天晴乾燥，早上寒冷，內陸地區嚴寒，日夜溫差頗大。隨著冬季季候風在下周初被一股偏東氣流取代，廣東沿岸雲量增多，氣溫稍為回升。預料受另一股季候風影響，下周中後期廣東普遍晴朗，氣溫再度下降，早上相當清涼。

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月11 日早上11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼



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下周二及周三氣温稍回升至16度 下周四、五再降溫

根據天文台的九天天氣預報，明日（11日）天晴、早上寒冷，最低11 度，最高18度。日間非常乾燥。相對濕度最低25%。

下周一（13日）早上仍相當清涼，天氣乾燥，氣温回升至13至18度。

下周二（14日）及下周三（15日）氣溫上升至16度，最高有19及20度，部份或短暫時間有陽光。下周二有一兩陣微雨。

下周四（16日）氣溫再次稍降，與下周五（17日）均早上相當清涼。最低跌至14度。最高分別19度及18度。下周六(18日)天晴，氣温介乎15度至20度。