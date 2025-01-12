天文台｜市區今早錄得最低11.0度再創入冬新低　新界多區7度以下

天文台今早（12日）表示，一股強烈冬季季候風正為廣東沿岸帶來寒冷及非常乾燥的天氣。截至早上7時30分，天文台錄得最低氣溫11.0度，是入冬以來最低紀錄。此外，由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫降至7度或以下，其中大帽山最低只有2.7度。寒冷天氣警告現時仍然生效。



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本港地區今日天氣預測，陽光充沛，早上寒冷，日間非常乾燥，最高氣溫約18度。吹和緩北至東北風，初時離岸風勢清勁，高地間中吹強風。展望明早相當清涼，隨後一兩日雲量增多，氣溫稍為回升。

本港未來九天天氣預報(天文台網頁截圖)

一股強烈冬季季候風會在今日繼續影響華南沿岸，該區天晴乾燥，早上寒冷，內陸地區嚴寒，日夜溫差頗大。隨着冬季季候風在本週初被一股偏東氣流取代，廣東沿岸雲量增多，氣溫稍為回升。預料受另一股季候風影響，本週中後期廣東普遍晴朗，氣溫再度下降，早上相當清涼。