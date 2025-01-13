天氣｜今早市區約13度　隨後一兩日氣溫稍回升　周四再跌至13度

寒冷天氣警告仍然生效。天文台今晨（1月13日）指出，一股冬季季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，且一道雲帶正覆蓋南海北部。本港地區今日大致天晴及乾燥，相對濕度最低40%。早上市區最低氣溫約13度，新界普遍寒冷。日間最高氣溫約19度，晚上部份時間多雲。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。



於清晨5時30分，天文台錄得14.1度。新界多區寒冷，其中沙田僅9度，上水6.8度，打鼓嶺為3.8度。天文台展望，未來一兩日雲量增多，氣溫稍為回升。本周後期大致天晴，早上相當清涼。



圖為截至1月13日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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另一股季候風將至 本周中後期早上清涼

天文台指出，現時為廣東帶來寒冷天氣的冬季季候風，會在今日稍後被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，隨後一兩日沿岸地區雲量增多，氣溫稍為回升。而受另一股季候風影響，本周中後期廣東普遍晴朗，早上相當清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月13日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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明日有一兩陣微雨 大寒料天晴最低17度

根據天文台的九天天氣預報，明日（14日）大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，介乎16至19度。周三（15日）仍大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥，約在15至20度之間。

周四（16日）起漸轉天晴，與周五（17日）均早上相當清涼，周四最低跌至13度、周五為14度，最高均為19度。周六（18日）起氣溫逐漸回升，當日大致天晴，最低氣溫15度；下周日（19日）則最低16度。

下周一（20日）為二十四節氣「大寒」，與下周二（21日）均天晴乾燥，最低氣溫同為17度，最高約21及22度。