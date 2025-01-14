天氣｜今早市區15度料稍後有微雨　明晚轉涼　周四跌至13度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時一道雲帶正覆蓋該區。天文台指出，本港今早（1月14日）各區氣溫普遍較昨日高兩度或以上。



天文台預測，本港今日大致多雲，早上市區最低氣溫約15度。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約18度。稍後有幾陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（15日）轉吹偏北風，晚上轉涼。隨後一兩日天晴乾燥，市區最低氣溫在13度左右，新界再低幾度。



圖為截至1月14日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月11日 八鄉雞公嶺山火情況▼



東北季候風明抵達 隨後一兩日早上相當清涼

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日影響廣東沿岸，該區氣溫稍為回升。同時，一道雲帶會覆蓋沿岸地區及南海北部。預料一股東北季候風會在明日抵達華南沿岸，該區氣溫下降，隨後一兩日沿岸地區早上相當清涼，天晴乾燥。而該季候風會在週末稍為緩和。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月14日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



+ 3

明日初時有幾陣微 大寒料天晴最低16度

根據天文台的九天天氣預報，明日（15日）大致多雲，初時有幾陣微雨，日間部份時間有陽光及乾燥，晚上轉涼，當日介乎15至20度之間。周四（16日）及周五（17日）天晴乾燥，早上相當清涼，均介乎13至19度。

周六（18日）起氣溫逐漸回升，與下周日（19日）均部份時間有陽光，周六最低15度、下周日則最低16度。

下周一（20日）為二十四節氣「大寒」，料天晴及介乎16至22度。下周二（21日）及下周三（22日）最低氣溫進一步升至17度。