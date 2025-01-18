大寒｜下周一天晴乾燥早上仍然清涼　最低15 度　日夜温差達7度

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，本港今早(18 日)相當清涼，市區氣温錄得1最低14度。新界再低幾度。天文台預測本港地區天晴乾燥，日間最高氣温19度，吹和緩東至東北風。

展望: 未來兩三日仍然清涼。大致天晴及乾燥。星期二風勢增強。星期三雲量較多。



圖為截至1月18日早上11 時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

天文台指，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，本港地區天晴乾燥。(李秋玲攝)

偏東氣流下周中期抵達 沿岸地區風勢頗大

天文台表示，現時影響廣東的東北季候風會在未來一兩日緩和，該區日間氣溫回升。一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周中期影響沿岸地區，該區風勢頗大，雲量增多。該偏東氣流會在下周後期稍為減弱，廣東天色較為明朗，日間和暖。預料隨後會有另一股東北季候風影響華南。

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月18日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

大寒天晴乾燥 最高22度

根據天文台的九天天氣預報，明日（19日）天晴，日間乾燥，介乎15至22度。下周一（20日）為二十四節氣「大寒」，持續天晴，日間乾燥，最低15度，最高22度。日夜温相差7度。

下周二（21日）持續天晴及日間乾燥，晚上漸轉多雲。氣温上升，介乎16至20度。

下周三(22 日)大致多雲，部分時間天色明朗。最低17度，最高20度。

下周四（23）至下周六(25 日)均部份時間有陽光， 氣温上升至18至22 度。隨後的周日(26日)初時有一兩陣微雨。氣温下跌3 度至15度、最高19度。