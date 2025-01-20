大寒天氣｜ 今日天晴乾燥　早上新界多區約10度　年廿七顯著降溫

今日（1月20日）為二十四節氣「大寒」，天文台指華南沿岸風勢微弱，天色良好。本港今早市區氣溫降至15度左右。由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至10度或以下。天文台分區氣溫顯示，沙田今晨5時50分約10度、大埔及上水僅9.8度，打鼓嶺為8.4度。



天文台預測，本港地區今日天晴，早上清涼。日間乾燥，相對濕度最低約40%，最高氣溫約22度。吹輕微至和緩東至東北風天晴。天文台展望，明日（21日）大致天晴及乾燥，風勢增強。星期三（22日）雲量較多。本周後期日間和暖。



圖為截至1月20日日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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本周後期日間和暖 季候風周末抵達

天文台指出，華南沿岸今日風勢微弱，普遍晴朗，日夜溫差頗大。受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中期廣東沿岸雲量增多。隨著該偏東氣流在本周後期緩和，廣東日間和暖。預料一股強烈冬季季候風會在周末期間抵達華南，下周初沿岸地區天氣轉冷，大致天晴及乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月20日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣温降至12度以下▼



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年廿八急跌8度 除夕低至11度

根據天文台的九天天氣預報，明日（21日）大致天晴，日間乾燥。晚上部份時間多雲，介乎16至20度。周三（22日）短暫時間有陽光，氣溫回升至17至20度。 隨後的周四（23日）至周六（25日）均部份時間有陽光，介乎18至22度。

下周日（26日）為年廿七，氣溫顯著下降，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，氣溫回落至15至20度。下周一（27日）年廿八天氣轉冷，部份時間有陽光，日間非常乾燥，最低氣溫跌至12度，較前一天最高相差8度。下周二（28日）為年廿九除夕，料大致天晴，早上寒冷，最低氣溫進一步低至11度。