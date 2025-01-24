農曆年｜天文台料周日氣温顯著轉冷　年廿八至初一最低11至13度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日（1月24日）下午天氣乾燥。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。最高氣溫約22度。



天文台展望，周末期間風勢頗大。星期日北風逐漸增強，稍後顯著轉冷。星期一(27日)及年廿九市區最低氣溫在11、12度左右。年初一(29 日)早上新界仍然寒冷，隨後一兩日雲量逐漸增多及有一兩陣微雨。



天文台表示，本港今日(24 日)天晴乾燥，周末期間風勢頗大。星期日(26 日)北風逐漸增強，稍後顯著轉冷。(李秋玲攝)

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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下周初寒冷及非常乾燥

天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日(25日)繼續影響廣東沿岸，該區日間較為和暖。預料一道冷鋒會在星期日日間橫過華南沿岸地區，隨後的強烈冬季季候風會在下周初為該區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，而內陸地區早上嚴寒。受偏東氣流影響，下周中後期雲量逐漸增多，天氣仍然清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月24日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月24日 一連七日的維園年宵開鑼▼



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▼12月20日 天文台清晨錄得氣温降至12度以下▼



年廿八最低11度 年初一早上相當清涼

根據天文台的九天天氣預報，明日（25日）日間部份時間有陽光，介乎18至21度。星期日(26日) 年廿七，氣溫顯著下降，日間部分時間天色明朗，有一兩陣微雨，天文台今日微調之前預測、氣溫最低跌至13。

年廿八（27日）早晚天氣寒冷，漸轉天晴及非常乾燥，氣温介乎11至16 度、較早一日最高氣温急跌9度。相對濕度介乎35%至70%。

年廿九（28日）天晴及日間非常乾燥，最低12度，最高17度。相對濕度低至25%。

大年初一(29日）氣溫稍回升，料介乎13度至18度，但早上相當清涼。大年初二（30日）及大初三（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，最低氣溫回升至為15度及16度。

大年初四（2月1日）仍短暫時間有陽光，氣温上升至介乎17至21度。初五(2月2 日) 短暫時間有陽光，氣温介乎16至20度。