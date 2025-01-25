農曆年天氣｜明顯著轉冷　天文台料年廿八至初一寒冷最低11至13度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，華中的氣壓正在上升，天文台今日(25日)預料一道冷鋒將會形成，並在明日日間橫過華南沿岸。初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。

天文台展望: 明日北風逐漸增強，稍後顯著轉冷。星期一(27日)及年廿九市區最低氣溫在11、12度左右，漸轉天晴及非常乾燥。年初一(29 日)早上新界仍然寒冷，隨後一兩日雲量逐漸增多及有一兩陣微雨。



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+ 18

下周初寒冷及非常乾燥 後期雲量增多早晚仍清涼

天文台表示，一道冷鋒會在明日日間橫過華南沿岸地區。受隨後的強烈冬季季候風影響，下周初該區天氣寒冷及非常乾燥，而內陸地區早上嚴寒。隨著季候風被偏東氣流取代，下周中後期廣東沿岸雲量逐漸增多及有幾陣微雨，但早晚仍然清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月25日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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+ 5

年廿八最低11度 年初一早上相當清涼

根據天文台的九天天氣預報，明日(26日) 年廿七，氣溫顯著下降，日間部分時間天色明朗，有一兩陣微雨，天文台今日微調最高温度預測、只有19度。最低為13 度、較今日最高21度急跌8度。

下周一，年廿八（27日）早晚寒冷，漸轉天晴及非常乾燥，氣温介乎11至16 度、同樣較早一日最高氣温跌8度。相對濕度介乎35%至65%。

年廿九（28日）天晴及非常乾燥，早上寒冷，最低12度，最高18度。相對濕度低至25%。

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+ 3

大年初一(29日）氣溫稍回升，料介乎13度至18度，天晴乾燥，早上相當清涼。大年初二（30日）及大初三（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，最低氣溫回升至為15度及16度。最高19、20度。

大年初四（2月1日）仍短暫時間有陽光，氣温上升至介乎17至21度。初五(2月2 日) 短暫時間有陽光，氣温介乎16至20度。初六(2月3日) 新春假期後首個工作日、氣温又微跌，介乎15至19度。