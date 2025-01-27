年廿八天氣｜ 今早僅約10度　高地或結冰　天文台：提防強風大浪

今日（1月27日）為年廿八，寒冷天氣警告及強烈季候風信號生效。天文台指出，一股強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷的天氣，同時一道雲帶覆蓋該區。本港今早大部分地區氣溫降至10度左右，較昨日低5至6度。天文台於今晨4時45分發出特別天氣提示，稱預料本港吹偏北強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。 於清晨4時40分，大帽山氣溫僅1.1度，昂坪4.6度；天文台氣溫為10.9度。



天文台預測，本港地區今日早晚寒冷。初時大致多雲，有一兩陣微雨，新界部份地區嚴寒，而高地氣溫顯著較低，並可能結冰。日間漸轉天晴及非常乾燥，相對濕度最低約35%，最高氣溫約16度。吹清勁偏北風，初時離岸吹強風，高地間中吹烈風。天文台展望，年廿九（28日）早上寒冷，新界部份地區及高地嚴寒，大致天晴及非常乾燥。年初一（29日）早上新界仍然寒冷，年初二（30日）及年初三（31日）風勢頗大，雲量逐漸增多及有一兩陣微雨。



圖為截至1月27日清晨4時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一來日寒冷及非常乾燥

天文台指出，一股強烈冬季季候風會在未來一兩日影響華南沿岸地區，該區天氣寒冷及非常乾燥，而內陸地區早上嚴寒。隨著季候風被偏東氣流取代，本周中後期廣東沿岸雲量逐漸增多及有幾陣微雨，但早晚仍然清涼。而該偏東氣流會在周末期間緩和。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月27日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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年廿九最低12度 年初二、三有微雨

根據天文台的九天天氣預報，明日為除夕年廿九（28日），大致天晴及非常乾燥，相對濕度最低約25%。早上寒冷，氣溫介乎12至18度。

大年初一（29日）氣溫稍為回升，料介乎13度至18度，大致天晴及乾燥，早上相當清涼。大年初二（30日）及大年初三（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，短暫時間有陽光，最低氣溫回升至為15度及16度。

周六為大年初四（2月1日），至下周一的年初七（2月4日）均短暫時間有陽光。其中年初四介乎17至21度；下周日的年初五（2月2日）氣溫再回落，最低16度。之後的年初六再跌至15度、年初七為14度。