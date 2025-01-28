除夕天氣｜ 今日天晴非常乾燥　早上市區約11度　明早仍寒冷

今日（1月28日）為除夕年廿九，寒冷天氣警告繼續生效。天文台指出，乾燥的冬季季候風正影響華南，預測本港地區今日大致天晴及非常乾燥，相對濕度最低約20%。早上寒冷，市區最低氣溫約11度，新界再低幾度。日間最高氣溫約18度。吹和緩北至東北風，初時風勢間中清勁。



於今晨5時50分，大帽山氣溫約4.8度、打鼓嶺10.6度，沙田、大埔不足11度；將軍澳僅9.9度，觀塘及九龍城也低於11度；天文台則錄得12.4度。天文台展望，年初一（29日）早上新界仍然寒冷。年初二（30日）東風增強，雲量逐漸增多，稍後至年初三（31日）會有一兩陣微雨。周末期間氣溫回升，漸轉潮濕。



圖為截至1月28日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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周末期間氣溫回升 下周初再降溫

天文台指出，一股強烈冬季季候風會在今明兩日繼續為華南沿岸帶來晴朗的天氣，該區天氣寒冷及非常乾燥，而內陸地區早上嚴寒。隨著季候風在本周中期被偏東氣流取代，廣東沿岸風勢頗大，雲量逐漸增多，但早晚仍然清涼。而該偏東氣流會在周末期間緩和，沿岸地區天氣較為潮濕，日間和暖。預料受一股東北季候風影響，下周初華南氣溫再度下降。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月28日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

初二及初三有微雨 初三最低氣溫17度

根據天文台的九天天氣預報，明日大年初一（29日） 天晴乾燥，早上相當清涼，氣溫介乎13度至18度。大年初二（30日）及大年初三（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，短暫時間有陽光，最低氣溫分別回升至15度及17度。大年初四（2月1日）部份時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，介乎18至22度。

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初五至初七有一兩陣雨 年初七跌至13度

下周日的年初五（2月2日）氣溫回落，最低17度，大致多雲，有一兩陣雨。之後的年初六（2月3日）氣溫顯著下降，並有一兩陣雨，最低跌至15度。年初七（2月4日）及下周三（2月5日）均介乎13度至17度，早上相當清涼，其中年初七有一兩陣微雨。