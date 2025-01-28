年廿九天晴乾燥　天文台料初一寒冷13度　初二、三回升至15、17度

今日（1月28日）為除夕年廿九，寒冷天氣警告繼續生效。天文台表示，乾燥的冬季季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。今早寒冷，市區最低約11度，日間最高氣溫約18度。天晴及非常乾燥。 天文台展望: 明日(29日)大年初一早上，新界仍然寒冷。年初二(30 日)東風增強，雲量逐漸增多，稍後至年初三(31 日)有一兩陣微雨。周末期間氣溫回升，漸轉潮濕。



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周末期間氣溫和暖 下周初再轉冷

天文台指出，冬季季候風會在明日繼續為華南帶來寒冷的天氣，該區天氣晴朗及非常乾燥。隨著季候風在未來一兩日逐漸被偏東氣流取代，廣東沿岸風勢頗大，雲量逐漸增多，但早晚仍然清涼。而該偏東氣流會在周末期間緩和，沿岸地區天氣較為潮濕，日間和暖。預料受一股東北季候風影響，下周初廣東再度轉冷，該區有一兩陣雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月28日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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初二及初三有微雨 初三最低氣溫17度

根據天文台的九天天氣預報，明日大年初一（29日） 天晴乾燥，氣溫介乎13度至19度。大年初二（30日）及大年初三（31日）均大致多雲，有一兩陣微雨，初二日間部分時間有陽光，最低氣溫分別回升至15度及17度。

大年初四（2月1日）仍有一兩陣微雨，部份時間有陽光，晚上沿岸有薄霧，氣温介乎18至23度。

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初五及初六有一兩陣雨 年初七跌至12度

下周日的年初五（2月2日）有一兩陣微雨，局部地區能見度較低。日間短暫時間有陽光。介乎18度至22 度。之後的年初六（2月3日）多雲，日間氣溫下降，並有一兩陣雨，最低跌至14度，與初五最高温相差8度。

年初七（2月4日）早上寒冷，有一兩陣微雨。氣温再下跌，介乎12至16度。下周三（2月5日）及下周四(2月6日) 均大致天晴及乾燥。最低13度、14度，最高17, 18度。