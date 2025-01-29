年初一｜明晚及初三雲量漸多有微雨　下周一立春天文台料氣温再跌

今日（1月29日）為大年初一，現時影響華南沿岸的冬季季候風正逐漸被一股偏東氣流取代。今早市區最低氣溫約13度，新界普遍寒冷。日間最高氣溫約19度。天文台預測大致天晴及乾燥。吹和緩至清勁東至東北風。

展望：年初二(30 日)東風增強，雲量逐漸增多，晚上及年初三有一兩陣微雨。周末期間天氣較為潮濕，日間和暖。下星期一(2月3日)為二十四節氣的立春、也是年初六，氣溫再度下降。



天文台預測年初二(30 日)雲量逐漸增多，晚上及年初三有一兩陣微雨。(李秋玲攝)

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一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區雲量增多及有一兩陣微雨，早晚仍然清涼。隨著該偏東氣流在周末期間緩和，沿岸地區天氣會較為潮濕，日間和暖。預料一道冷鋒會在星期日稍後至星期一初時抵達華南沿岸，該區有一兩陣雨，與其相關的冬季季候風會在隨後一兩日為該區帶來寒冷及乾燥的天氣。

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今明早晚仍然清涼 下周初再度轉冷

天文台指出，冬季季候風會在今日繼續為華南帶來寒冷的天氣，該區天氣晴朗及乾燥。隨著季候風在今明兩日逐漸被偏東氣流取代，廣東沿岸風勢頗大，雲量逐漸增多，但早晚仍然清涼。而該偏東氣流會在周末期間緩和，沿岸地區天氣較為潮濕，日間和暖。預料受一股東北季候風影響，下周初廣東再度轉冷，該區有一兩陣雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月29日11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明起至初七有一兩陣微雨 周末和暖最低18度

根據天文台的九天天氣預報，明日大年初二（30日）及年初七（2月4日）均大致多雲，有一兩陣微雨。明日氣溫介15至19度、年初三則為17至20度。

大年初四（2月1日）及下周二的年初七（2月4日），仍有一兩陣微雨，日間短暫或部份時間有陽光，初四及初五(2月2 日)最低氣溫均18度，最高分別為23度及22度。

圖為天文台截至1月29日11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

立春日間氣溫下降 年初七跌至12度

年初六（2月3日）為為二十四節氣的立春，料日間氣溫下降，並有一兩陣雨，跌至14至18度。年初七（2月4日）仍有一兩陣微雨，進一步降溫，早上寒冷、最低僅12度。最高17度。

下周三(2月5日)大致天晴及乾燥，早上相當清涼、氣温介乎13至18度。下周四(2月6日)及下周五(2月7 日)，均部分或短暫時間有陽光、氣溫逐漸回升，均介乎14度至18度。

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