蛇年立春｜初六開工日迎冷鋒　打工仔注意轉涼或有雨　最低14度

農曆年5天連假即將結束，明日年初六（３日）為打工仔的開工日，亦是二十四節氣的立春，乍暖還寒，留意北風又殺到。一道冷鋒會在明早橫過廣東沿岸，天氣顯著轉涼及有一兩陣雨。與其相關的乾燥東北季候風會在隨後一兩日影響廣東，該區天色較為明朗，而內陸地區早上寒冷。受清勁偏東氣流影響，本週中後期廣東沿岸雲量增多，早上仍然清涼。預料另一股東北季候風會在週末期間影響華南。



天文台預測明日年初六(3日)天氣顯著轉涼及有一兩陣雨，最低跌至14度。(資料圖片/李秋玲攝)

一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料會在明早橫過沿岸地區。本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲。下午部份時間天色明朗。今晚有一兩陣雨及沿岸有薄霧。吹和緩東風，初時風勢清勁。

展望明日北風逐漸增強，天氣轉涼。星期二早上市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度及寒冷。隨後兩、三日早上仍然清涼。

▼天文台九天天氣預報▼



明日(3日)為打工仔開工日，遇上北風殺到，天文台料氣溫跌至最低14度，周二（4日）最低只有13度。（天文台網頁截圖）

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