寒冷天氣警告｜廣東沿岸現雲層阻降溫速度 如為大地「冚被」
撰文：賴卓盈
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近日天氣寒冷，天文台今（9日）發表一篇名為《冷空氣來襲記住冚被 》的天氣隨筆，指一道雲帶在昨日逐漸覆蓋沿岸地區，而這片薄雲層有助阻擋並吸收部份地面向高空傳遞的熱能，阻礙大地降溫，像為大地「冚被」，減少今早的降溫幅度。
天文台指，上周五（7日），一股強烈冬季季候風抵達華南沿岸，令本港氣溫逐步下降，昨早市區氣溫普遍下降至11度左右，新界再低兩、三度，而高地更達嚴寒水平。大帽山的最低溫度僅1.4度，接近冰點溫度。週末期間部份地區風勢較大，風寒效應亦較為明顯。
不過，根據天文台衞星圖像，一道雲帶在昨日逐漸覆蓋沿岸地區，像為大地「冚被」。天文台指，這片薄雲層能阻擋並吸收部份地面向高空傳遞的熱能，然後重新釋放回地面，像一張毛毯，阻礙大地降溫，令輻射冷卻效果在晚間較弱，直至接近日出時份雲層開始轉薄，降溫速度才加快，今早氣溫降至10至11度左右。
天文台指，隨着季候風在本週初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代，本週中期廣東沿岸氣溫會逐漸回升，雲量增多，天氣較為潮濕。
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