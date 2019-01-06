【天氣】氣溫降增中風風險　緊記「談笑用兵」法做「任何仁」

跨年期間寒流襲港，寒冷天氣容易令人生病，同時也是部分病患的高危期，例如中風，香港腦科基金會就曾指出，香港全日平均溫度每下降一度，原來就會令爆血管人數上升3%，故此高危人士如長者在寒冷天氣下特別需要保暖。 腦神經科專科醫生就指出，冬天確是有較多出現心血管病患出現，中風或心臟病更較為常見，雖然醫學上沒有特定解釋為何塞血管或出血問題在冬天增加，但相信跟長者或病人較易出現感染有關，令心血管問題風險提高。如大家面對身邊疑似出現中風個案，就可緊記「談笑用兵」法則，或能幫助病人把握黃金救治時機。

香港過去一周雖然略為回暖，但現時仍處於冬季，在1月及2月時，相信仍會再有寒流來襲，屆時隨了為大家帶來寒冷天氣，更會帶來中風高危時期。

腦神經科專科醫生袁孟豪指出，中風來可分為缺血性中風和出血性中風，缺血性中風代表血管塞了，可以是塞了大的或小的血管。當然塞了大的血管，腦部受損範圍較大的話，臨床的徵狀也會比較嚴重，而出血性中風，即是爆血管，腦內出現出血的問題，大多數成因與血壓高有關係。

中風是急性疾病，不應延誤治療。

高危人士如長者特別需要保暖

不過，原來醫學上也沒有特定解釋，拆解是甚麼原因令塞血管或出血問題在冬天增加，但相信很多時跟冬天較多長者或病人出現感染有關，例如流感、肺炎，當中又會出現其他併發症，亦因此令心血管問題的風險提高，故在寒冷天氣的日子，高危人士如長者特別需要保暖，也需要在日常生活細節中多加留意。

一談中風，立即令人擔心，以為必然沒有救治及後果嚴重，但原來面對身邊有人可能出現疑似中風時，我們也可當起「任何仁」作出幫助。袁醫生就教路，可以用「談笑用兵」法則幫助我們緊記如何處理，包括辨識病人一些最常見的徵狀。

本港已踏入流感高峰期。（資料圖片）

小中風不能等否則延誤治療

「談笑用兵」法分為兩部分，談笑的「談」是指我們講說話，如發現病人口齒不清、無法表達，「笑」起來時臉部不對稱，或用手用腳時出現力不從心、沒有力氣，這幾項正是最常見的中風徵狀。此時亦提醒大家要立時叫救「兵」，由於出現這些腦血管問題很多時是突發性，當出現已不是先兆，而是已經出現中風病徵，故必須第一時間求醫。

此外，有部分出現中風的病人在真正出現中風前，會出現「小中風」情況，徵狀和大中風一樣，但維持時間可能很短，徵狀之後會康復，令人容易忽略，醫生就建議，不應等待是否康復才決定是否求醫，因小中風和真正中風徵狀上一樣，等待會延誤接受治療的黃金時間。



至於處理中風病人的情況，袁醫生建議，應在發現病人有中風情況時，如果對方是跌倒，應第一時間把他放平，安置到一個安全地方；然後按情況施以一些常見急救程序，例如檢查脈搏及呼吸，同時請人幫忙召喚救護車，並將病人放在復原卧式，避免因出現嘔吐而影響呼吸。