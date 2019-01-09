【天氣】直擊「保暖神器」被瘋搶　店員：天氣凍日賣近千件

今個冬季天氣乍暖還寒，雖然仍未算太凍，但跨年時寒流殺到，氣溫急降，令大家在和暖聖誕後即迎來寒冷天氣警告生效的除夕與元旦，令大家都有點措手不及。 而在寒冷天氣警告生效時，就要特別留心長者身體情況，包括如何保暖以免著涼生病，近期有一樣「保暖神器」深受長者愛戴，成為深水埗街頭熱賣產品，且不時出現斷碼、斷市情況，而在寒冷天氣下銷情更會爆升，《香港01》記者上周便曾到深水埗現場實地視察，了解發熱背心的銷情是否一如傳聞般誇張。

在早上8時，天文台錄得氣溫為17.4度，相對濕度為百分之90；在京士柏錄得紫外線指數是0，強度屬於低。由今天開始一連五天，預測相對濕度最高達百分之95，而天氣潮濕，就跟偏東氣流影響廣東沿岸有關。（按此閱讀：【天氣預報】偏東氣流帶來潮濕五天）

發熱背心賣斷貨要配給

近月在深水埗街頭熱賣的「保暖神器」，其實就是一件具發熱功能的「背心」，有店舖員工透露，寒冷時銷情可日售近1000件，且有不少店舖入貨，賣至成行成市卻仍然斷貨、斷碼，不少人專誠到場擔購卻仍是空手而回，需要每日下午2至4時排隊等貨到「配給」搶購。

店員Ricky指發熱「背心」平均一日可以賣到200多件。

《香港01》記者上周曾到深水埗現場實地視察，據有份銷售這件「usb發熱背心」的深水埗電子特賣城負責人Ricky透露，在高峰期店舖日賣近千件「發熱背心」，「如果唔係咁凍，我哋平均一日可以賣到200幾件，如果好像呢排天氣凍，我哋可以賣差唔多1000幾件，計落平均呢個月（12月份）每日賣成600幾件！」

類似款式背心售價差距大

他更直言，發熱背心現時沒有存貨，幾乎即日入貨即日清，其店舖一向人頭湧湧，但在掛起「2至4點到貨」及展示不同尺寸的紙牌下更是特別多人，不少客人拿起僅餘的發熱背心試穿，雖然未必合身，但當都被告知「冇貨喇！你試住先啦！」有人便立即入手，而店內雖仍有售較貴的長袖款式，但都同樣斷碼，只剩下細碼供人購買。

《香港01》記者當日就在中午大約12時左右到達深水埗，其實附近亦在數間店舖有售發熱背心，記者佯裝想購買並向店舖查詢時，都被告知「冇貨喇！」、「你下晝先返嚟睇啦！」等，現場空手而回者眾，而看似同款的背心，品牌及價錢亦有差異，其中背心款售價便由169元至248元不等，但同樣屬於國產。

發熱背心實行配給制，每日2至4點到貨，幾乎即日入貨即日清。

天冷時秏電量較大

Ricky然後即席在街頭向記者示範發熱背心的運作原理及使用方法，原來需要一個配備2A輸出的移動充電器，而背心內袋裡有一暗格，內有一條usb線，只要把usb線接上移動充電器，再開啟電源，然後長按在胸前位置的按鈕，直至紅燈閃爍，背心頸部和背部位置的發熱線便隨即開始發熱。

他更聲稱，只需要5秒左右，後可以感到熱力，5分鐘後發熱便完成，之後胸前按鈕顯示燈便會轉為白色，即恆溫狀態。而這款背心的最高熱力（紅燈）可達攝氏45度，藍燈為35度，而白燈則是25度，使用者可自行調校至合適溫度，當不使用時，只要長按按鈕關掉即可，「大概20分鐘左右，會開始成個身有啲暖氣滲到前面，好像一個暖袋，時間愈長，入面就愈熱！」他補充，一個電量為5000mAh的移動充電器，可以連續供電3至4小時，較大的10000mAh，就可以維持5至6小時。此外，電量消耗也視乎天氣而定，天冷時秏電量會較大。

Ricky指背心配合2A輸出的充電器使用效果最好。

究竟這件「保暖神器」發熱背心的發熱溫度，是否真如聲稱般？穿在身上又是否真的足夠保暖？《香港01》記者最後幾經辛苦，亦成功搶購了一件細碼發熱背心，另同時再買下另一件款式較為少見，並聲稱最高發熱達65度的較薄款背心，同時將作實測及試穿，欲知結果如何，就要留意明天的跟進報道。