【氣象冷知識】過百年歷史冇人識　全港氣溫濕度靠個棚？

香港天文台總部自1883年起屹立尖沙咀百餘年，是廣為人知的法定古蹟，其實天文台總部內，有部分身負重任的建築及設施，同樣經歷過一個世紀的風風雨雨，但仍較鮮為人知。由天文台製作的最新一集「氣象冷知識」，就為大家介紹「溫度表棚」。這個看似原始的草棚，原來用以保護量度每日氣溫和相對濕度的「乾濕球溫度計」，沒有這個草棚，大家便不會聽到每天熟悉的那一句：「天文台錄得溫度為攝氏……。」

草棚的重任是保護棚內兩支乾球、濕球溫度計。（氣象冷知識截圖）

不說不知，原來不少熱帶地區都以草棚用作遮蓋溫度表，而自1912年起，香港天文台就在總部架設使用溫度表棚。溫度表棚以竹架成，以藤蓆和棕櫚葉鋪在表面。由於藤蓆和葉會隨時間出現發霉情況，故此每隔5年左右，便需要修補或重鋪一次，令其功能維持正常。

草棚放置尖沙咀天文台總部對出。（氣象冷知識截圖）

至於草棚的最大重任，就是保護棚內兩支負責量度溫度及濕度的乾球、濕球溫度計。乾球溫度計可以量度氣溫，透過乾、濕球的溫差，便可以計算出相對濕度，成為每天供全港市民參考的數字。但為何要把儀器放進草棚？原來是令溫度計免受風吹雨打及太陽照射，這樣才能夠反映最真實的空氣溫度，惟由於溫度表棚體積過大，香港的自動氣象站，就採用百葉箱來安放溫度表。