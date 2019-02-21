【天氣．大灣區】各省市氣象網站大檢閱　有習主席指導缺溫度濕度

【念慈菴葛根湯特約01天氣預報】國務院在周一（18日）公佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，立即引來各方熱議，特首林鄭月娥否認香港被規劃，但同時提醒港人要抓緊機遇，否則「蘇州過後無艇搭」。 事實上，隨著大灣區未來進一步發展，可以肯定是各區內城市居民往來必然更為頻繁，而大家如果真的要到大灣區「坐艇」，須知道，就如今早大霧天氣下海面能見度會大降，所以為安全計要小心航行，也其實提示了大家需要了解區內的天氣情況，但究竟如何才能把各大灣區省市的天氣資訊全面掌握？ 《香港01》記者就瀏覽過多個大灣區省市氣象部門的網頁，部分雖然表面有詳盡的天氣預測，但仔細閱讀時卻不難發現只是「金玉其外」，而更多氣象部門網站，重點更是學習國家主席習近平的指導思想。至於香港天文台，據悉就會在下月推出全新的粵港澳大灣區天氣網站，包含網頁版及手機應用程式版，屆時市民利用手機定位功能，更可知悉身處區域的氣溫、雨量及閃電等資訊。

在上午8時，天文台錄得氣溫為20.7度，相對濕度為百分之96；天文台表示，一股潮濕的海洋氣流正為廣東沿岸帶來有霧的天氣。今早港內的能見度曾降至1000米以下，橫欄島的能見度維持在100米左右。而香港今日天氣溫暖，最高氣溫約25度，但受東北季候風影響，明天開始氣溫將三連跌，預測周日早上新界更將跌至只有14度。（按此閱讀：【天氣預報】明起氣溫三連跌周日新界14度）

明天開始氣溫下跌。（香港天文台）

深圳設30日天氣預測

近日大家紛紛談論大灣區規劃，因為《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，提出要令港澳融入國家創新體系，特首林鄭月娥還說香港是積極主動參與，而大灣區就為港人提供更大的發展空間。如果未來要走進大灣區，自然也要了解各地的天氣情況，究竟大灣區內各地方政府之氣象部門，又可以提供多詳盡的天氣資訊？《香港01》記者決定對這些官方天氣網作大檢視。

第一個瀏覽的，是跟香港最為鄰近的深圳市，深圳在未來國家規劃下，跟香港同為發展核心引擎，而深圳市氣象局之首頁就刊出通告，指為配合國家發展指引，故過去的舊網站已經在今年初停用，改為換上新域名，網站由深圳市氣象局官方負責管理，跟香港天文台網站相若，均有提供即時天氣資訊及分區天氣，且同時提供「10天預報」，較香港天文台的「九天天氣預報」還多一天。

網站另一吸引記者的「賣點」，是同時提供一個「30天預測」，眾所周知，天有不測風雲，距離日子愈遠，天氣肯定更難預測準確，何況更是長達30日？果然，有關預測的內容，只是稱在2月中旬至3月上旬，深圳市氣候「將呈＂偏暖濕潤，間中有雨霧＂特點」，但同時指出冷空氣活動弱，會有2次弱冷空氣影響，大致出現在2月20日和28日前後，並伴隨小雨或分散小雨，仍數是準確吧！

深圳市氣象局網站有10天預報。（網站截圖）

廣州氣象網頁鬧三胞

《香港01》記者隨後繼續北上，改為向將會成為國際商貿中心的廣州出發，但就發現想瀏覽廣州官方的天氣網殊不容易，因為搜尋「廣州、氣象」等字眼，其中應該原屬於廣州市氣象局的連結（http://www.gzqxj.gov.cn/）已經失效，繼而另一個「廣州市氣象局」網站，雖然頁面頂端設計跟深圳的相若，但網站內卻不見有天氣資訊提供。至於另有一個「廣州天氣」網站，其網域名字是以「.com」作結而非一般政府網頁以「.gov」為域名，記者再仔細檢視網內版權資訊，就進一步發現「廣州天氣」網版權是屬廣州市氣象局，屬氣象局的官方業務網站；而「廣州市氣象局」網頁的版權，就屬廣東省氣象局，分工似乎仔細得令人混亂。

而進一步瀏覽「廣州天氣」網，當中其實有頗多天氣資訊，例如設有七天精細化預報、廣州市空氣品質預報，以及生活指數等，單是預報已有多個選項，網站同時設科普教育資訊，但當記者欲瀏覽其中的氣象知識時，就發現連結已經失效了。至於「廣州市氣象局」網站，最吸引眼球的位置之一，應該是在當眼處的「推動習近平新時代中國特色社會主義思想」的宣傳格。

「廣州天氣」網站有提供廣州各區天氣資訊。（網站截圖）

另一個「廣州市氣象局」網站，雖然頁面頂端設計跟深圳的相若，但網站內卻不見有天氣資訊提供。（廣州市氣象局網頁截圖）

「廣州市氣象局」網站當眼處宣傳「推動習近平新時代中國特色社會主義思想」。

氣象人員「學習強國」平台學習熱潮

那市級的官方天氣網的情況又如何？江門市的官方天氣網同樣有刊出告示，提示網民為加强網絡信息安全管理，未來會有新網頁，官方會註冊另一個新的「.com」網站，而現時網內的天氣資訊，就包括七天預報等，但設計較為簡陋，同時有兩個不斷在螢幕前郁動的小橫額，頗為擾人。至於江門市氣象局也同樣另設網站，亦基本跟廣州市氣象局網頁般，都是在當眼處宣傳習近平的指導思想。

中山市方面，中山市氣象局亦「統一」跟從各省市的官網格式，而根據該氣象局在情人節當天所公佈，人員近日的最新工作動態，就是在中山市氣象局內掀起「學習強國」平台的學習熱潮，未知當中對預測天氣會帶來什麼幫助。

江門市的官方天氣網刊出告示，指未來會有新網頁啟用。（江門市天氣網）

中山市氣象局的最新工作動態，是在中山市氣象局內掀起「學習強國」平台的學習熱潮。（中山市氣象局網站截圖）

港天文台下月推新大灣區天氣網

由此看來，如果是想了解大灣區內不同城市的天氣情況，似乎也並不容易，而香港其實在去年9月，曾介紹過一有由香港天文台、廣東省氣象局及澳門地球物理暨氣象局共同開發的「隱世天氣網」，可一站式提供珠三角區內城巿的天氣警告、預報及實況資料。

而香港天文台為配合大灣區發展及市民需要，據悉已計劃好在下月推出「粵港澳大灣區天氣網站」，以互動形式顯示「9+2」城市未來7天的天氣狀況、溫度及濕度等資料，更設網頁版及手機應用程式版，而通過手機定位功能，更可以顯示市民身處區域所錄得的雨量及閃電位置等資訊。雖然天文台尚未公布正式的面世日期，但下月23日是世界氣象日，未知天文台是否會把握這個特別日子的機遇，選定為新天氣產品發布的出世良辰呢？