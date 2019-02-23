寒風深夜殺到　市區跌穿16度創本月新低　上水13度不保

受到東北季候風影響，本港天氣今日（23日）明顯轉冷，深夜時分天文台總部氣溫跌穿攝氏16度，在近11時低見15.7度；新界地區低數度，其中上水只有12.6度。在11時10分天文台總部氣溫只有15.6度，創了本月新低。 天文台預測，本港明日多雲、間中有雨，天氣清涼，市區最低氣溫約15度，較今日下午預報下調1度，新界再低2至3度；明日最高氣溫約19度，吹清勁北至東北風，初時離岸間中吹強風。天文台指隨後兩三日天色逐漸好轉，氣溫回升。

深夜時分氣溫驟降，新界地區大都只有約13度。（天文台圖片）

根據天文台網頁，晚上約11時市區氣溫約15.7度，新界地區則再低2至3度。例如沙田氣溫為約14.4度，上水為約12.6度，屯門為約14度。

根據天文台自動分區天氣預報，明早約九時，市區氣溫約16度，沙田、大埔氣溫為約14度，上水約13度，屯門約15度。

天文台指，本港晚上大部分地區氣溫較昨日低四、五度。（資料圖片）

。根據天文台自動分區天氣預報，明早約九時，市區氣溫約16度。（天文台網頁截圖）

天文台下午4時半公布的九天天氣預報顯示，今晚與明日市區最低氣溫約16度，不過，到時上8時50分略為修訂，預測明日最低15度，最高維持19度；東北季候風會在明天繼續影響廣東沿岸，該區天氣清涼及有雨 。

天文台指，隨著季候風緩和，下周初至中期華南天色逐漸好轉，氣溫回升，預料一股溫暖潮濕的海洋氣流會在下周後期影響廣東沿岸，下周後期日間氣溫將回升至25度或以上。