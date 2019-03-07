周末迎驟雨雷暴　天文台調低下周一氣溫至15度　天色漸好轉

踏入初春，乍暖還寒。本港昨日經歷一場黃雨洗禮，隨着影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸增強，繼續為本港帶來雨天。天文台預測，一道低壓槽會在周末期間影響華南，驟雨及雷暴不斷；預測下周一（11日）最低氣溫僅得攝氏15度，較今早預測再調低一度，部分時間有陽光，天色逐漸好轉。

今日持續多雲有雨，有網民下午時分拍下田灣灰蒙蒙的天色。（Yiu-hung Chiu攝／FB社區天氣觀測計劃CWOS專頁）

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本港今日天色灰蒙蒙一片，持續多雲及有驟雨，市區氣溫介乎17至21度，不少網民在Facebook分享雲霧瀰漫的照片。

天文台表示，一股達強風程度的偏東氣流會在明日三八婦女節為廣東沿岸帶來驟雨，預料一道低壓槽會在周末期間影響華南，令本港有驟雨及雷暴。天文台預測，周末有驟雨及幾陣狂風雷暴，周六（9日）最高氣溫達22度，濕度最高達95%。

（天文台網站截圖）

周二氣溫回升至22度

受一股較乾燥的東北季候風影響，下週初華南天氣清涼，天色逐漸好轉。天文台預測，下周一本港重現陽光，同時調低當日最低氣溫預測，較今早預測最低16度調低至15度，早上相當清涼。不過，倒春寒難以持久，本港下周二最高氣溫又回升至22度，其後數天持續溫暖，但仍伴隨一兩陣驟雨，市民外出時最好帶備雨具了！