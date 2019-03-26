周末有雷雨　天文台料四月初再現陽光　清明前夕氣溫升至26度

天氣逐漸回暖，今早多區錄得最高氣溫超過攝氏25度。天文台預料，明日起本港氣溫持續升高，部分時間有陽光，至周四（28日）最高氣溫更升至27度。而隨著東北季候風在周末至下周初為廣東帶來稍涼天氣，本港氣溫明顯急跌，下周一（4月1日）最低氣溫降至18度。清明節前夕（4日），本港氣溫又再度回升，最高氣溫達26度。

天文台預測，未來數天氣溫逐漸回升，接近周末將迎來下雨天。（資料圖片）

今早天陰陰，天文台表示東北季候風正影響廣東，預料今日部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩東至東北風，氣溫介乎21至25度。

天文台表示，一股溫暖潮濕的海洋氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，受高空擾動影響，本周後期華南有雷雨。根據天文台最新九天天氣預報，周四最高氣溫達27度，日間大致天晴及早晚沿岸有霧，至周五日間有幾陣驟雨及大致多雲，晚上出現幾陣雷暴，這兩天的濕度最高更達100%，預料下雨天將維持至周日。

（天文台網站截圖）

天文台預料，東北季候風會在周末至下周初為廣東帶來稍涼的天氣，踏入四月首日最低氣溫降至18度，當日大致多雲及部分時間天色明朗。隨著季候風緩和，下周中期沿岸地區氣溫逐漸回升，有陽光的日子重臨，至清明節前夕最高氣溫回升至26度。