天文台發「預警」　雷暴明早殺到　下周二升級至狂風雷暴

晴朗天將暫別，天文台今日（11日）傍晚發出「預警」，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，未來數日本港天氣將漸轉不穩定，明日（12日）早上率先有雷暴，市民出門上班上學前宜留意最新天氣情況；雷暴天氣將維持至下周二（16日），並料增強至狂風雷暴。下雨天將延至下周六（20日）的復活節假期第二日，但下周中後期將短暫時間有陽光，不過市民外出時記得帶備雨具，以應付驟雨隨時灑下。

今日傍晚時分，望向飛鵝山，烏雲已佔去半邊天。（Daniel Wan攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS專頁）

【天氣會變】好天咗都一段時間，嚟緊幾日會有變化啦，預計天氣將會漸轉不穩定，有驟雨同雷暴，出街記得帶雨具，當然仲要check埋天文台網頁或者手機app，掌握最新天氣狀況。

今日天空一度烏雲密佈，但在在黃昏時分夕陽又出來，有市民拍下鴨脷洲日落美景。（Yiu-hung Chiu攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS專頁

低壓槽今晚移近本港 氣溫略降

本港過去數天經歷高溫、有陽光的好天氣，今日部分地區更飆升至超過攝氏30度，天文台最高有29.9度，較昨日所錄得今年最高氣溫低0.2度。但正為廣東內陸帶來驟雨的一道低壓槽，預料在今晚移近廣東沿岸地區，將令本港立即降溫，料市區午夜降至約25度。

根據下午4時半最新公布的九天天氣預報，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本港明日早上局部地區有雷暴，最低氣溫降至23度兼有幾陣驟雨，至周日（14日）驟雨增多及有雷暴，去到下周二雷暴進一步升級，預料當日多雲、有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，最低氣溫只有21度。