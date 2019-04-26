廣東強雷雨帶向東移動　天文台預料下午驟雨逐漸增多周末狂風雷暴

正值春末夏初，剛剛迎接完炎熱天氣又要再迎接雨水的來臨；天文台稱，今日（26日）位於廣東西部的一道強雷雨帶正逐漸向東移動，並會在下午影響珠江口一帶；預料下午本港驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。 天文台又預料，下周大部分時間有雨，勞動節當日仍是會有大驟雨及狂風雷暴；雨勢將延續至下周末。

廣東西部的一道強雷雨帶正逐漸向東移動。（天文台網頁截圖）

截至今日上午11時20分，天文台錄得氣溫為29.3度。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是6，強度屬於高。天文台指，位於廣東西部的一道強雷雨帶正逐漸向東移動，同時一股偏東氣流預料會在今晚抵達廣東沿岸；預料本港今日（26日）大致多雲，有幾陣驟雨，其後驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。

天文台九天天氣預報

天文台最新九天天氣預報顯示，受一股達強風程度的偏東氣流影響，週末期間本港風勢頗大，有驟雨及幾陣狂風雷暴。預料一股偏南氣流會在隨後一兩日為本港帶來炎熱的天氣，隨後一道低壓槽會在下週中期為華南帶來大驟雨及狂風雷暴。

天文台預料下周大部分時間多雲有驟雨，最高氣溫維持在27度。而周一（29日）及周二（30日）受偏南氣流影響，最高氣溫高達31度，隨後的勞動節（5月1日）當日仍預料會有大驟雨及狂風雷暴。