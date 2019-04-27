天文台一度發出黃色暴雨警告信號　下午4時已變入夜

天文台在下午4時發出黃色暴雨警告信號，是連續兩個星期六發出黃雨警告，也是本月內第六次。同時雷暴警告亦生效，天文台更預測高達每小時70公里或以上的陣風吹襲香港，提醒市民應提高警覺。 隨着雷雨帶由西向東逼近香港境內，荃灣在下午4時許，情況一度又如入黑，街燈自動亮起，在下雨後才變回較光。在滂沱大雨下，街上無帶傘的市民固然狼狽不堪，即使有帶傘仍難逃濕身。 天文台在下午6時10分取消黃色暴雨警告信號。

黃色暴雨警告信號生效，荃灣下午4時半起大雨滂沱，有傘無傘都濕身。（梁煥敏攝）

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天文台指出，一個強雷雨區目前正影響本港，為本港帶來驟雨及狂風雷暴；天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台提醒市民，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

隨着雷雨帶逼近，荃灣下午4時半又變成入夜，街燈已亮。（倪清江攝））

本港西部的屯門西及大嶼山大澳，在下午4時許，已錄得超過10毫米雨量，雷雨帶正由西向東移近，其他各區將迎來大雨。

天文台本月多次發出暴雨警告。（天文台圖片）

暴雨警告生效期間，新界西及大嶼山多處地區錄得約30毫米雨量。天文台在下午6時10分取消黃色暴雨警告信號，天色亦逐漸好轉。