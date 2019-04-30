多雲驟雨兼雷暴　70公里陣風吹襲　天文台預測中午前後雨勢較大

一道低壓槽為本港帶來不穩定天氣，天文台預測今日（30日）天氣大致多雲有驟雨，間中將有狂風雷暴，料中午前後雨勢較大，最高溫度達攝氏29度。天文台已經發出雷暴警告，更有特別天氣提示，預料高達每小時70公里或以上的陣風繼續吹襲香港。天文台預料未來一兩日天氣不穩定，可能時有驟雨和狂風雷暴。

天文台發出特別天氣提示，預料高達每小時70公里或以上的陣風吹襲香港。（陳倩婷攝）

受到低壓槽影響，華南地區天氣不穩定，位於廣東西部的雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在中午前後影響珠江口一帶。天文台預測本港今日最高溫度達到29度，大致多雲及有驟雨，間中有狂風雷暴，中午前後雨勢較大。吹和緩偏南風，今晚轉吹東北風。天文台已經發出雷暴警告，並提示預料高達每小時70公里或以上的陣風吹襲香港。

【10:45更新】天文台特別天氣提示：位於珠江口以西的強雷雨帶正逐漸東移，並會在未來一兩小時影響本港。市民應提高警惕。

一道低壓槽為本港帶來不穩定天氣，天文台預測今日（30日）天氣大致多雲有驟雨，間中將有狂風雷暴，料中午前後雨勢較大，更發出特別天氣提示，預料高達每小時70公里或以上的陣風繼續吹襲香港。（盧翊銘攝）

受到低壓槽影響，華南地區天氣不穩定，位於廣東西部的雷雨帶正逐漸向東移動。（天文台圖片）

根據天文台最新九天天氣預報，未來兩日都會落雨，勞動節假日（5月1日）當日更有可能出現雷暴天氣，有計劃出門的市民要注意安全。天文台預測周五（5月3日）將會出現短暫陽光，週末仍是有雨水相伴。

本周天氣多雨，在周五將見短暫陽光。（天文台圖片）