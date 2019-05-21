天文台一度發出黃色暴雨警告　短期內香港廣泛地區受大雨影響

天文台晚上8時15分發出黃色暴雨警告，連續兩晚發出，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。天文台在晚上9時45分取消黃色暴雨警告。 天文台預料高達每小時70公里或以上的陣風吹襲香港，呼籲市民應提高警覺。雷暴警告在7時45分生效，有效時間至今晚11時 正。

黃色暴雨警告期間，大嶼山及港島雨量較大。（天文台圖片）

香港天文台在下午8時15分發出黃色暴雨警告信號，天文台續指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，呼籲可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。

由於大雨可能引致山洪暴發，市民亦應遠離河道；而可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。天文台提醒市民應繼續留意電台或電視台廣播，有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

天文台下午4時半發出的預報，預料未來九日中，有五日都會有雷暴。（天文台網頁截圖）

↓↓網民昨晚（20日）拍攝到的雷電交加情況↓↓

+ 5 + 4 + 3

由於與低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸及南海北部，本港地區今晚及明日天氣預測為大致多雲，間中有驟雨及有幾陣狂風雷暴。明日氣溫介乎23至26度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。