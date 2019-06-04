驟雨夜悼念六四　天文台料明起一連五日有陽光　周日或驟雨中遊行

六四事件踏入三十周年，今日（4日）早上先迎來一場黃雨，大驟雨後隨即陽光再現。不過，天文台表示，受高空擾動影響，本港今日短暫時間有陽光，間中有驟雨及幾陣雷暴，今晚的悼念集會活動或在多雲、有驟雨的天氣中進行，前往維園出席的市民記得帶備雨具！ 天文台最新九天天氣預報顯示，隨著南海北部的高空反氣旋逐漸增強，本周中後期華南沿岸天氣炎熱，預料未來數天部分時間有陽光，氣溫最高升至攝氏32度，周日的「反送中」大遊行當天，或會有幾陣驟雨；而下周本港再迎來大致多雲，有驟雨及狂風雷暴的天氣。

民陣將在周日發起「反送中」大遊行。（資料圖片）

天文台料下驟雨不會太長時間

雷暴警告仍然生效！天文台表示，高空擾動正為廣東沿岸地區帶來雷雨，令本港今早有大驟雨，西貢區及港島東區錄得超過90毫米，預料今日大致多雲，短暫時間有陽光，間中有驟雨及幾陣雷暴，吹和緩南至西南風，氣溫介乎26至30度。

天文台科學主任羅曉輝表示，預料今晚仍有幾陣驟雨及多雲，但相信「落雨區域唔會好集中，或落好耐」，市民外出時要帶備雨具了！

天文台預測，高空擾動會在明日（5日）為廣東帶來雷雨，令本港有幾陣驟雨，早上驟雨較多及有幾陣雷暴，下午短暫時間有陽光。隨著南海北部的高空反氣旋逐漸增強，本周中後期華南沿岸天氣炎熱，本港在周四（6日）起部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，最高氣溫升至32度。民陣在6月9日（星期日）發起「反送中」大遊行，天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，氣溫介乎28至31度。

一股活躍的西南氣流，會在下周為本港帶來不穩定的天氣，天文台預測下周一（10日）大致多雲，間中有驟雨及雷暴，其後數天更升級至狂風雷暴，氣溫介乎27至30度。