【六四三十】天文台料今晚多雲有驟雨　出席集會記得帶遮

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今年是六四事件30周年，支聯會今晚(4日)於維園舉辦燭光集會，繼續以點點燭光悼念六四事件的死難者，拒絕遺忘。天文台表示，高空擾動正為廣東帶來雷雨，預料今晚仍是大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，計劃外出參與燭光集會的市民，記得帶備雨傘！

今日是六四事件30周年，維園現場下午下起雨來。（余俊亮攝）

從天文台的雷達圖所見，本港已被雨雲覆蓋，繼早上局部地區大驟雨、一度發出黃色暴雨警告後，本港午間仍烏雲密布。天文台指，雷暴警告仍然生效，有效時間延長至今日下午六時，預料香港有局部地區雷暴。

天文台表示，高空擾動正為廣東帶來雷雨，預料今晚大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，今晚的燭光集會或遇上驟雨。

六四燭光集會或要在雨中度過。(袁澍攝)

去年維園六四燭光晚會，參與人士坐滿六個足球場。（資料圖片 / 張浩維攝）

（天文台網站截圖）

高空擾動明日（5日）繼續為廣東帶來雷雨，令本港明日有幾陣驟雨，早上驟雨較多及有幾陣雷暴，下午短暫時間有陽光。隨著南海北部的高空反氣旋逐漸增強，本週中後期華南沿岸天氣炎熱，天文台預料周四（6日）起部分時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨，最高氣溫升至32度。一股活躍的西南氣流會在下周為本港帶來不穩定的天氣，下周二（11日）起更一連三日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。

（天文台網站截圖）

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