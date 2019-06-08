天文台料明日反逃犯條例遊行有驟雨　下周連日有雨及狂風雷暴

關於修訂《逃犯條例》的爭議不斷，民陣將於明日（ 9日）舉行反逃犯條例遊行。天文台預料，明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，晚上局部地區有雷暴，氣溫介乎攝氏28至32度。而自周一（10日）起，天氣開始變得惡劣，多日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。

今日（8日）天氣大致天晴，但局部地區有驟雨。（資料圖片）

近日天氣炎熱，天文台指高空反氣旋今（８日）為華南沿岸帶來普遍晴朗、酷熱的天氣。酷熱天氣警告仍正生效。

西貢一度高達33.9度

在正午時分，本港多處地區氣溫上升至攝氏33度左右，當中西貢一度錄得33.9度、大美督亦達33.7度。天文台預料，今日天氣大致天晴，但局部地區有驟雨，下午天氣酷熱，吹和緩南至西南風。

明日（9日 ）民陣將舉行「反逃犯條例遊行」，根據最新九天天氣預報，天文台預料明日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，晚上局部地區有雷暴，氣溫介乎28至32度。而周一（10日）起，天氣開始變得惡劣，一連多日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，氣溫介乎26至31度。

（天文台網站截圖）

天文台預料，覆蓋華南沿岸的高空反氣旋在未來一兩日減弱，該區驟雨增多。而位於華中的一道低壓槽會逐漸向南移動，並在下周中後期於華南沿岸地區徘徊，該區天氣持續不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴。