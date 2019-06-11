【天文台】黃雨警告生效　九龍觀塘達黑雨水平　今明數天續有雷雨

黃色暴雨警告信號、雷暴警告信號現正生效；並預料高達每小時70公里或以上的陣風吹襲香港。 天文台發出局部地區大雨報告，九龍城區、油尖旺區及觀塘區的雨勢特別大，在6時40分的過去一小時，錄得超過70毫米雨量，有可能出現嚴重水浸；而西貢區在上午6時50分的過去一小時，亦錄得超過70毫米雨量。

九龍城區、油尖旺區、觀塘區及西貢區的雨勢特別大，早上先後錄得一小時超過70毫米雨量。（天文台網頁）

在早上7時，天文台錄得氣溫26.7度，相對濕度百分之97；預測今日最高紫外線指數大約2，強度屬於低。

天氣概況：一道低壓槽正為華南沿岸地區帶來雷雨；今早的大驟雨，為多處地區帶來超過30毫米雨量，而九龍城區、油尖旺區及觀塘區更錄得超過70毫米。本港今日多雲，有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎27至30度，吹和緩至清勁西南風。

天文台展望：隨後兩、三日天氣不穩定，間中有雷雨。隨着低壓槽移離華南沿岸，周末期間該區驟雨減少，天色較為明朗。

香港天文台在清晨5時25分，發出黃色暴雨警告信號，早上九龍城區、油尖旺區、觀塘區及西貢區的雨勢特別大。（天文台網頁雷達圖）