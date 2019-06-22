驟雨慶回歸　天文台預測七一有幾陣驟雨　最高32度

本港近日天氣酷熱，最高氣溫達攝氏33度，酷熱天氣警告繼續生效。天文台預測，明日（23日）部分時間有陽光及酷熱，下周初至中期有幾陣驟雨。7月1日回歸紀念日，預測短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。

本港今日天晴，有網民今早拍攝到日暈高掛。（Ho Tsz Ching Rita攝／FB社區天氣觀測計劃 CWOS專頁）

高空反氣旋正為南海北部及華南沿岸帶來大致晴朗的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。西貢、元朗、赤鱲角更錄得超過34度。

天文台預測今日下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲，吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。

（天文台網頁截圖）

2004年回歸紀念日熱爆

高空反氣旋會在明日（23日）繼續為華南沿岸帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，明日最高氣溫為攝氏33度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。 隨後數日高空反氣旋逐漸減弱，同時受低壓槽影響，華南驟雨增多，本港下周初至中期有幾陣驟雨，部分日子有雷暴。

至於7月1日回歸紀念日，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。按天文台紀錄，最熱的回歸是2004年，當日最高氣溫達34.6度。

另外，天文台指出，一個低壓區會在未來數日為菲律賓以東的西北太平洋帶來不穩定天氣。