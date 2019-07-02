南海低壓區增將強熱帶低氣壓　橫過海南島　香港連續三日狂風雷暴

本港近日陰晴不定，位於南海北部的低壓區會增強為熱帶低氣壓，並將橫過海南島，與其相關的大驟雨及狂風雷暴會影響廣東沿岸，澳門發出的一號風球及藍色風暴潮警告仍然生效。 香港天文台預測，本港未來兩日仍有狂風驟雨及雷暴，一股西南氣流會在本周後期及周末期間，為本港帶來炎熱天氣，最高氣溫升至攝氏32度；同時伴隨驟雨，早上局部地區有雷暴。下周本港繼續是天陰及有幾陣驟雨，市民外出要留意天氣狀況了！

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料周六會減弱

天文台在上午10時發出特別天氣提示，指位於南海北部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶低氣壓正在形成中。按照現時預測，該低壓區會大致向西北偏西移向海南島一帶，與香港保持一定距離，與其相關的大驟雨及狂風雷暴會在未來一兩天影響廣東沿岸。參考美國國家氣象局（NWS）的GlobalForecastingSystem（GFS）與歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）測，這個低壓區料明日（3日）抵達海南島，相信不會移近本港，登陸後至周六（6日）會減弱。

內地中央氣象台也預測，這個南海熱帶低氣壓在上午8時位於海南省萬寧市偏東方約310公里的海面上，將以每小時約15公里速度向西偏北方向移動，強度並且逐漸加強，有可能於未來24小時內發展為今年第4號颱風，並將於周三凌晨在海南島東部一帶沿海登陸，升級成熱帶風暴級，其後穿過海南島，移入北部灣，趨向越南北部，預料在周四減弱成熱帶低氣壓。

內地中央氣象台預測，南海熱帶低氣壓將於周三凌晨在海南島東部一帶沿海登陸，升級成熱帶風暴級。（中央氣象台）

未來兩日有狂風驟雨及雷暴

天文台預測，本港今日大致多雲，有驟雨及狂風雷暴。稍後驟雨增多，吹和緩至清勁東至東南風，離岸間中吹強風，最高氣溫達32度。

至於未來九天天氣，天文台指位於南海北部的低壓區會增強為熱帶低氣壓，並在未來一兩天向西北偏西移動，橫過海南島，與其相關的大驟雨及狂風雷暴會影響廣東沿岸，預料未來兩日本港迎來狂風驟雨及雷暴。

一股西南氣流會在本周後期及周末期間為廣東沿岸帶來炎熱的天氣，天文台料周五開始有陽光，伴隨幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，最高氣溫達32度，有陽光的天氣料延至下周一（8日），其後多雲、有驟雨、局部地區有雷暴的天氣重臨。