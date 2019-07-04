反氣旋帶來晴朗炎熱天氣　明起最高32度　7.7九龍區遊行日有雷暴

烏雲籠罩在香港上空，受一股偏南氣流影響，本港今日（4日）有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。 雨天過後，陽光重臨。天文台預測，高空反氣旋會在未來數天為華南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱的天氣，未來九天平均最高氣溫料達攝氏32度，部分時間有陽光，同時伴隨幾陣驟雨。有網民在連登討論區發起周日（7日）「九龍區大遊行」，天文台料當日部分時間有陽光，有幾陣驟雨，氣溫介乎28至32度。隨着高空反氣旋減弱，下周中期華南驟雨增多，市民外出時要留意天氣狀況了！

熱帶低氣壓「木恩」料逐漸減弱、消散。（天文台網站截圖）

在上午10時，熱帶低氣壓「木恩」集結在河內之東南偏南約40公里，預料向西北移動，時速約14公里，橫過越南北部，並逐漸消散。近中午12時，熱帶氣旋「木恩」已在越南北部減弱為低壓區。一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨，預料本港今日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，最高氣溫達30度。

至於未來九天天氣，天文台料明日起陽光重臨，部分時間有陽光，兼有幾陣驟雨，最高氣溫回升至32度。下周日（7日）將是二十四節氣中的「小暑」，當日有網民發起「九龍區大遊行」，並在西九龍高鐵站集會，目標讓香港反修例的消息透過遊客傳到內地。天文台料部分時間有陽光，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。

隨著高空反氣旋減弱，下周中期本港驟雨增多，下周三（10日）天文台料早上局部地區有雷暴，近下周末大致天晴。