天文台今晚考慮改發3號風球　澳門預告9時轉掛3號風球

天文台今日下午3時40分發出一號戒備訊號，目前現正生效。天文台指，過去數小時 ，離岸風力有所增強 。 隨著該熱帶低氣壓靠近廣東沿岸，預料今晚本地風力亦會逐漸增強，天文台會在今晚考慮改發三號強風信號。 澳門也已發出一號風球，地球物理暨氣象局也表示，會於晚間將考慮改發三號風球。在 20 時熱帶低氣壓 集結在本澳以南約 470 公里，大致趨向雷州半島。 預測本澳風力將會增強。 當局在晚上8時公布，將於9時改發三號風球，料熱帶低氣壓趨向廣東西部雷州半島，較接近澳門。

（天文台截圖）

中心風力達時速45公里

在下午7時，一股熱帶低氣壓正集結在香港以南約500公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里，正以時速約15公里，移向廣東西部一帶。。



天文台指，過去數小時，離岸風力有所增強。隨著該熱帶低氣壓靠近廣東沿岸，預料今晚本地風力亦會逐漸增強，天文台會在今晚考慮改發三號強風信號。



受到該熱帶低氣壓相關的外圍雨帶影響，廣東沿岸未來兩三日會有狂風大驟雨及雷暴，海面會有大浪及湧浪。

天文台九天天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測，本港今晚及明日天氣多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，明日雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度。（資料圖片）

截至下午5時45分，天文台預測，本港地區今晚及明日天氣多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，明日雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度，吹清勁東至東南風，離岸及高地吹強風，海有大浪及湧浪，明日風勢進一步增強。展望隨後一兩日仍有狂風大驟雨及雷暴，風浪頗大。

澳門地球物理暨氣象局表示，在下午5時，熱帶低氣壓集結在澳門東南偏南約480公里，大致趨向海南島，預測風力將會增強，因此晚間將考慮改發三號風球。