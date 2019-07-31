【風暴韋帕】中午至下午2時考慮改發八號風球　三號風球仍生效

三號強風信號及雷暴警告現正生效，預料本港平均風速達每小時41至62公里。早上7時，位於南海北部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並集結在香港以南約410公里，即在北緯18.6度，東經114.3度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。 教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。早上10時許，天文台預測，颱風韋帕今日稍後時間將於香港西南300公里左右掠過，並會於中午至下午2時考慮改發八號烈風或暴風信號。

早上約9時45分， 天文台預料熱帶風暴「韋帕」，於下午風力會有所增強，天文台會在中午至下午二時考慮改發八號烈風或暴風信號。教育局宣佈，所有學校今日停課。

早上10時許，有工作人員於葵涌廣場地下玻璃門貼上膠紙，預防韋帕襲港。

有工作人員於葵涌廣場地下玻璃門貼上膠紙，預防韋帕襲港。（王佩殷攝）

位於南海北部的熱帶低氣壓，在早上7時已增強為熱帶風暴。（天文台網頁）

天文台表示，按照現時預測路徑，該熱帶風暴今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。除非該熱帶風暴採取較偏北路徑移動，今早改發八號烈風或暴風信號的機會不大。

隨著該熱帶風暴靠近廣東西部沿岸，預料日間本港風力及雨勢將有所增強。海面亦會有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時61、57及49公里，最高陣風分別為每小時67、76及56公里。

早上7時，天文台錄得氣溫26.1度，相對濕度百分之90；預測今日最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。

天氣概況：吹強風程度東至東北風，離岸及高地間中吹烈風，稍後轉吹東南風。多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度，海有大浪及湧浪。

天文台展望：未來一兩日仍有狂風大驟雨及雷暴，風浪頗大；隨著該熱帶氣旋遠離，周末期間廣東沿岸驟雨減少。