【風暴消息持續更新】天文台中午後或改發八號風球　全港停課

天文台預測，熱帶氣旋「韋帕」今日稍後時間將於香港西南300公里左右掠過，並會於中午至下午2時考慮改發八號烈風或暴風信號。教育局宣布，所有學校今日停課。多班渡輪亦陸續停駛。 天文台指，與韋帕相關的雨帶會為本港帶來大驟雨及狂風，海面亦會有大浪及湧浪，市民要遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。按照現時預測路徑，韋帕會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，

「韋帕」於上午11時的位置。(天文台網頁截圖)

【11:10】天文台指，預料高達每小時80公里或以上的陣風繼續吹襲香港。

【11:10】香港航空表示，由於韋帕正接近香港，正密切監察其對航班運作的潛在影響。港航指目前航班運作正常，但預料於7月31日離港及抵港之航班可能受到延誤及取消。港航呼籲旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛前4小時，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，或使用港航網站「在線諮詢」服務及電話查詢最新航班情況。

【11:05】運輸署更新渡輪服務安排，現時香港仔至長洲的渡輪暫停；馬料水至塔門暫停，塔門至黃石亦暫停。另外，多個來往離島的渡輪服務將陸續暫停，包括芝麻灣至梅窩及坪洲的渡輪將於上午11時10分暫停、長洲至梅窩及坪洲將於中午12時45分暫停、梅窩至坪洲於下午1時15分暫停、坪洲至梅窩及長洲則於下午1時35分暫停、梅窩至芝麻灣及長洲於下午2時暫停、芝麻灣至梅窩於下午2時20分暫停。

【11:00】機管局表示, 受韋帕影響, 香港機場的航班升降或會受到影響, 呼籲旅客留意航空公司的公布。機管局建議旅客在確認航班機位後, 才出發前往機場, 同時亦可留意機管局網頁, 或「我的航班」應用程式, 及向航空公司查詢最新航班情況。

海事處表示，領港服務將會由下午二時起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。

【10:45】天文台指，三號強風信號，現正生效。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。上午11時，熱帶風暴韋帕集結在香港以南約380公里，即在北緯18.9度，東經113.7度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

【10:14】教育局宣布，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【10:00】天文台預計中午至下午2時考慮改發八號暴風信號，因應三號強風信號現正生效，根據運輸署網頁顯示，馬料水至塔門、塔門至黃石的渡輪服務已經停航。