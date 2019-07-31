【風暴韋帕‧直播】天文台下午二時前發八號風球　黃雨警告生效

天文台預測，熱帶氣旋「韋帕」今日稍後時間將於香港西南300公里左右掠過，並宣布下午2時前，改發八號烈風或暴風信號。天文台指，預料高達每小時110公里或以上的陣風繼續吹襲香港。 教育局宣布，所有學校今日停課。多班渡輪亦陸續停駛。 港鐵指，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會加強至早上繁忙時間班次，方便市民下班回家。新巴城巴各條路線維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。

【12:50】九巴及龍運巴士宣布，日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知。

港鐵指已加強列車服務配合乘客需求，而港鐵巴士及機場快綫穿梭巴士會在八號烈風或暴風信號發出三小時後暫停服務，至於各行車綫的班次時間如下。

港鐵班次。

【12:30】天文台表示，市民要做好防風措施，包括應將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內、檢查所有門窗是否可以關閉；將堆積在渠道上的樹葉與垃圾清除，低窪地區的市民應為防範水浸做好準備。此外，市民應避免身處當風地點，而在高速公路或天橋上的駕車人士要提防猛烈陣風吹襲。

至於建造業及物業管理從業員應將室外的懸空裝置和臨時搭建物綁緊或安放至地面，以及盡快完成防風措施；而未駛回避風塘的小型船隻，應立即找地方避風，下錨時應使用大錨，並檢查甲板上的裝置是否縛緊。天文台呼籲，應留意電台、電視台或瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式有關風暴的最新消息。

【12:25】天文台指，過去數小時韋帕採取較偏北路徑移動，而其雨帶發展並不平均，其東側發展較旺盛，風力亦較大。按照現時預測路徑，韋帕今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。

天文台預料下午本港風力會有所增強，天文台會在下午二時前改發八號烈風或暴風信號。而與韋帕相關的雨帶會為本港帶來大驟雨及狂風，海面亦會有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時73、69及61公里，最高陣風分別為每小時105、83及77公里。

【12:23】旅遊事務署宣布，由於香港天文台將發出八號熱帶氣旋警告信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【12:20】受天氣不穩定影響，香港賽馬會宣佈，原定於今日在跑馬地馬場舉行的會員事務部招聘博覽取消。

而僱員再培訓局亦宣布，原定於今天下午1時至4時舉行的「後50‧實習生計劃」簡介會及面試日將會取消。活動統籌機構基督教勵行會已通知所有參加者，並會另訂日期舉行。市民如有任何查詢，可致電熱線182 182或2716 8751與統籌機構聯絡。

【12:10】天文台預料高達每小時110公里或以上的陣風繼續吹襲香港。

上午11時，韋帕所在位置。(天文台網頁截圖)

【12:05】因應天文台將發出八號熱帶氣旋警告信號。社會福利署宣布，所有轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及日間康復服務單位，包括庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心將會停止開放。如市民已送子女或家人到有關中心，請從速安排他們安全回家。

此外，黃色暴雨警告信號現正生效，渠務署呼籲市民若發現街道水浸，應盡快致電二十四小時渠務熱線報告，電話為2300 1110。勞工處亦提醒僱主及承建商，當僱員在進行電力工作或處理電力作業裝置時，須採取所需的工作安排及適當安全措施，以保障僱員的工作安全。

醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所於今日下午將會暫停服務，包括物理治療、職業治療，以及精神科日間醫院，已經預約的門診病人，需要於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。至於公立醫院的急症室則會照常服務。

【12:00】澳門將於下午2時左右，改發八號風球。

【11:58】新渡輪宣布，多班本地航線將於下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。

新渡輪尾班船資料。

【11:55】新巴城巴宣布，由於天文台會在下午二時或之前發出八號熱帶氣旋警告信號，新巴城巴各條路線維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。

【11:55】天文台發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。而大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，而受河道氾濫風險影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。市民應留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

「韋帕」於上午11時的位置。(天文台網頁截圖)

【11:45】考評局宣布，由於天氣惡劣，原定於今天下午由考評局舉行的澳洲聯邦舞蹈教師協會考試（CSTD）將會取消。有關詳情將會在日內公布。

另外，香港國際貨櫃碼頭宣布將於下午1時停止碼頭閘口交收服務。

【11:45】港鐵宣布，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會加強至早上繁忙時間班次，方便市民下班回家。

港鐵指，由於在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務，我們呼籲乘客可分批離開乘搭列車，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順。而八號風球發出三小時後，港鐵巴士及機場快綫穿梭巴士將會暫停服務。此外，高鐵城際直通車服務將在改發八號風球後維持正常。

港鐵表示，乘客留意港鐵、高鐵及城際直通車網頁、MTR Mobile及高鐵手機應用程式、電台和電視台廣播有關港鐵列車、高鐵及城際直通車的最新服務安排。

【11:40】天文台宣布，下午2時或之前會改發八號烈風或暴風信號。

天文台指，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11:25】海關宣布，受惡劣天氣影響，原定於今日下午舉行的海關督察招聘考試小組討論將延期舉行，海關將以電郵通知考生有關延期考試的安排。

【11:10】天文台指，預料高達每小時80公里或以上的陣風繼續吹襲香港。

【11:10】香港航空表示，由於韋帕正接近香港，正密切監察其對航班運作的潛在影響。港航指目前航班運作正常，但預料於7月31日離港及抵港之航班可能受到延誤及取消。港航呼籲旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛前4小時，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，或使用港航網站「在線諮詢」服務及電話查詢最新航班情況。

【11:05】運輸署更新渡輪服務安排，現時香港仔至長洲的渡輪暫停；馬料水至塔門暫停，塔門至黃石亦暫停。另外，多個來往離島的渡輪服務將陸續暫停，包括芝麻灣至梅窩及坪洲的渡輪將於上午11時10分暫停、長洲至梅窩及坪洲將於中午12時45分暫停、梅窩至坪洲於下午1時15分暫停、坪洲至梅窩及長洲則於下午1時35分暫停、梅窩至芝麻灣及長洲於下午2時暫停、芝麻灣至梅窩於下午2時20分暫停。

【11:00】機管局表示, 受韋帕影響, 香港機場的航班升降或會受到影響, 呼籲旅客留意航空公司的公布。機管局建議旅客在確認航班機位後, 才出發前往機場, 同時亦可留意機管局網頁, 或「我的航班」應用程式, 及向航空公司查詢最新航班情況。

海事處表示，領港服務將會由下午二時起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。

【10:45】天文台指，三號強風信號，現正生效。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。上午11時，熱帶風暴韋帕集結在香港以南約380公里，即在北緯18.9度，東經113.7度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

【10:14】教育局宣布，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【10:00】天文台預計中午至下午2時考慮改發八號暴風信號，因應三號強風信號現正生效，根據運輸署網頁顯示，馬料水至塔門、塔門至黃石的渡輪服務已經停航。