【風球韋帕‧直播】天文台發八號風球　今晚開始逐漸遠離本港

天文台於下午1時40分宣布，改發八號東北烈風或暴風信號，是今年首個八號風球，預計八號烈風或暴風信號會在今晚大部分時間維持。按照現時預測路徑，韋帕現時正最接近香港，在西南300公里左右掠過，並會在今晚開始逐漸遠離本港。 下午5時30分，天文台一日內第二度發出黃色暴雨警告。 教育局宣布，所有學校今日停課。機管局表示，受韋帕影響，全日預計有25班航班取消及562班航班延誤。 港鐵指，港鐵列車會維持服務，但會稍後逐步減少班次。新巴城巴於下午4時30分停駛，九巴及龍運巴士於下午4時停駛。天星小輪於下午2時45分全面暫停服務。

【18:50】天文台指，韋帕現時最接近香港，在西南300公里左右掠過，並會在今晚開始逐漸遠離本港。預計八號烈風或暴風信號會在今晚大部分時間維持。

【18:45】機管局表示，受韋帕影響，全日預計有25班航班取消及562班航班延誤。

+ 4 + 3 + 2

【18:00】港鐵最新班次：

【17:45】天文台指，在下午6時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南偏南約310公里，即在北緯19.8度，東經112.8度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

韋帕會在未來數小時最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。預計八號烈風或暴風信號會在今晚大部分時間維持。在過去一小時，長洲泳灘、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時83、74及69公里，最高陣風分別為每小時112、109及97公里。

【17:35】政府公布，截至目前為止，民政事務總署在各區共開放23個臨時庇護中心，共有150人入住。政府1823電話中心收到五宗塌樹報告，暫未有山泥傾瀉或水浸報告。醫院管理局表示，共9名市民分別為四男五女在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。電車、山頂纜車服務已經暫停。

+ 13 + 12 + 11

【17:30】天文台再度發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。而大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，而受河道氾濫風險影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。市民應留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

【16:55】港鐵表示，港鐵巴士及機場快綫巴士暫停服務。

港鐵班次服務

【16:50】機管局表示，受韋帕影響，全日預計有22班航班取消及397班航班延誤，現時機場已經啟動緊急應變中心，協調機場運作。

【16:45】下午5時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南偏南約310公里，即在北緯19.7度，東經113.0度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

天文台指，過去數小時韋帕採取較偏西北路徑移動。按照現時預測路徑，韋帕會在未來數小時最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。預計八號烈風或暴風信號會在今日餘下大部分時間維持。

過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時81、77及69公里，最高陣風分別為每小時99、104及115公里。

【16:00】新巴城巴宣布，除S1及B3M以外，所有路線均在下午4時30分停駛。而所有過海隧道路線則在下午4時停駛。

運輸署稱，因強風關係，港珠澳大橋主橋和港珠澳大橋香港連接路會因應實際情況在短時間內禁止所有車輛進入。運輸署呼籲公眾人士，尤其過境旅客，請留意電台及電視台的最新交通消息廣播，及運輸署流動應用程式「香港出行易」有關最新交通消息。

新巴、城巴停駛時間表

【15:50】港鐵宣布最新的班次安排，當中觀塘綫、荃灣綫、港島綫將會保持4分鐘一班；南港島綫則為4.5分鐘一班；東鐵綫來往紅磡站至羅湖站則為3.5分鐘一班。

港鐵最新班次

【15:45】天文台指，在下午4時，熱帶風暴韋帕集結在香港之西南偏南約320公里，即在北緯19.5度，東經113.3度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

按照現時預測路徑，韋帕會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日黃昏最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。預計八號烈風或暴風信號會在今日餘下大部分時間維持。

與韋帕相關的雨帶會間中為本港帶來大驟雨及狂風，海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時78、73及67公里，最高陣風分別為每小時99、86及84公里。

【15:38】九巴及龍運宣布，除B1, S1及S64維持有限度服務，所有路線將於下午4時起暫停服務。

【15:35】新巴城巴宣布，兩條巴士路線：來往中環天星碼頭及山頂纜車總站的15C，及觀光巴士路線H1，於下午3時10分停駛；另外多條巴士路線於下午3時40分停駛。

新巴城巴停駛路線。

【15:20】運輸署宣布，由於強風關係，港珠澳大橋香港連接路來回方向的中線已經封閉。而昂船洲大橋的中線同樣已經封閉，只餘快線及慢線開放予車輛行駛。

+ 6 + 5 + 4

【15:05】根據機管局網站，截至下午三時，共有七班離港航班取消，包括三班國泰航班：CX5974、CX5872、CX464，分別前往北京、上海及台北，及一班華信航空往台中的航班AE1832。

此外有六班抵港航班取消，包括一班華信航空從台中出發的航班AE1831、兩班港航與中國東方航空聯營的班次HX1513、HX1515等。

海事處宣布，由於沒有往來澳門和內地的航班，在尖沙咀的中國客運碼頭現已關閉；在屯門的屯門客運碼頭亦已經暫時關閉。上環的港澳客運碼頭已經暫時關閉。

+ 10 + 9 + 8

【14:50】天文台預測，熱帶風暴韋帕會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日黃昏最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。預計八號烈風或暴風信號會在今日餘下大部分時間維持。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時94、82及78公里，最高陣風分別為每小時117、107及105公里。

【14:40】港鐵稱，若風勢轉強，地面及架空路段的服務將於未有預先通知下暫停，包括港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士。若天文台發出九號或更高的熱帶氣旋警告信號，港鐵會即時暫停所有地面和架空路段的港鐵列車，以及輕鐵和港鐵巴士的服務。

地面和架空路段包括東鐵綫、馬鞍山綫、機場快綫、迪士尼綫全綫，以及荃灣綫由荃灣站至荔景站、觀塘綫由彩虹站至調景嶺站、港島綫由杏花邨站至柴灣站、東涌綫由九龍站至東涌站、南港島綫由金鐘站至利東站及西鐵綫由荃灣西站至屯門站；至於地底路段則維持有限度服務。

【14:35】天文台取消黃色暴雨警告。

【14:30】海事處宣布，位於屯門的避風塘現已告滿，呼籲本地船隻使用其他避風塘。

【14:24】天星小輪宣布，來往尖沙咀至中環及來往尖沙咀至灣仔的渡輪服務將於下午2時45分全面暫停服務，直至另行通知。

【14:20】衞生署指，所有診所均會關閉，美沙酮診所則會按照正常服務時間開放。

此外，海事處提醒船東、船主及船舶負責人應立即採取防風措施，將船隻妥善地繫固於安全地方。若遇上意外事故，應立即致電22337801，向船隻航行監察中心報告。

【14:14】市建局「優化升降機資助計劃」首輪申請原定於今日截止，因應天氣情況，市建局宣布將截止日期順延至周四（8月1日），若8號或以上的熱帶氣旋警告信號於周四下午2時仍然生效，截止日期將順延至周五（8月2日）。

【14:11】入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。

【14:10】九巴宣布，來往荃灣及元朗上村的51號路線暫停服務，而其他日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知。

【14:10】港鐵宣布由於天文台已發出八號烈風或暴風信號，港鐵已調整列車服務，列車最新班次時間如下。

港鐵列車班次

【14:05】天文台指，預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。在下午2時，熱帶風暴韋帕集結在香港以南約340公里，即在北緯19.3度，東經113.6度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

按照現時預測路徑，韋帕會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。預計八號烈風或暴風信號會在今日餘下大部分時間維持。

與韋帕相關的雨帶正為本港帶來大驟雨及狂風，海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時69、67及65公里，最高陣風分別為每小時93、94及69公里。

【14:00】金光飛航宣布，來往香港、九龍、機場至氹仔的航班均已停航。

澳門氣象局亦於下午2時正改掛八號東北風球，預料將在日間維持。

律師黃先生。(黃偉倫攝) 【14:00】金鐘站人潮較平日下午時份多，前往月台的乘客絡繹不絕，站內亦已掛起告示指，往荃灣方向月台的乘客較多，候車時間或較長。不過，列車普遍都有足夠空間讓乘客上車，乘客毋須額外等候多班。 任職律師的黃先生，在掛上八號風球時到金鐘站。他表示，昨晚天文台仍指改掛八號機會不大，惟今早突然改稱下午兩時前掛八號，認為會令市民的準備時間不足。他又稱，雖然自己未受颱風影響，剛好有足夠時間完成聆訊，惟有部分法庭聆訊需暫停。

【13:55】港鐵宣布，為應付增加的乘客量，鐵路及港鐵巴士服務已加密，但會在稍後時間逐步減少。由於車站或會實施客流管理措施，乘客要預留額外乘車時間。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。港鐵巴士於八號信號發出三小時後停止服務。

若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路及港鐵巴士服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。乘客要留意港鐵網站、MTR Mobile app、電台及電視台的最新車務資訊。

+ 15 + 14 + 13

【13:50】民政事務總署宣布會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心，可致電熱線2835 1473查詢詳情。

勞工處提醒僱主應與員工訂好在颱風及暴雨警告下及其後的工作安排，而僱主應體諒僱員面對的不同情況，如居住地點及附近的路面交通等，並考慮當中的實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法。勞工處提醒僱主亦應遵守有關法例下應負的法定責任及規定。

工業貿易署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現已生效，該署經已暫停所有公眾服務。若信號於下午3時30分前取消，該署各項公眾服務將會在兩小時內逐步回復正常。此外，政府呼籲市民於風暴吹襲期間，如發現電線損毀，應切勿觸摸，並應盡快向電力公司報告。政府提醒接觸損毀的導電體，可能會引致觸電，危及生命。

港交所宣布，證券 （包括滬深港通）及衍生產品市場於下午1時55分起暫停交易。

天文台預計八號烈風或暴風信號會在今日餘下大部分時間維持。

【13:45】司法機構宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，今日所有法院及審裁處進行的聆訊將會延期。而法院及審裁處的登記處、辦事處亦會繼續暫停辦公，直至另行公布。

運輸署宣布，金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、駕駛考試排期事務處、車輛檢驗中心和駕駛考試中心及筆試中心會暫停服務。至於已預約於今日下午進行駕駛考試，包括路試和筆試的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。此外，已預約於八號烈風或暴風信號取消前，或於有關信號取消後兩小時內的時段續領正式駕駛執照或車輛牌照或申領國際駕駛許可證的申請人，要另行預約時段遞交申請。

香港濕地公園亦宣布關閉，已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。

海洋公園正門售票處已即時停止售票及入場。香港迪士尼樂園度假區宣布，八號烈風或暴風信號，或更高信號期間，樂園及迪欣湖活動中心將暫停開放。

【13:40】八號烈風或暴風信號現正生效，九巴及龍運巴士宣布，日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知。

【13:40】天文台改發八號東北烈風或暴風信號。

【13:30】紅磡海底隧道巴士站現人龍，秩序大致良好，其中從港島區往新界、九龍方向的巴士，到站時已顯示「客滿」。現場狂風驟雨，排隊等車的市民紛紛撐起雨傘遮雨。

從事會計行業的鄧先生表示，公司安排提早下班，途中尚算順利，但認為天文台發布信息混亂，「昨日說八號機會不大，如果早些知道就不會回公司，直接在家工作。」

【13:25】噴射飛航宣布，將按情況隨時調節班期，當中來往香港上環及澳門外港的尾班船於下午1時半分別於上環及澳門開出。至於來往九龍至澳門外港、香港國際機場至澳門外港、屯門至澳門外港，及屯門至氹仔的航班均已停航。

+ 2

【13:00】天文台預測，本港地區下午及今晚吹偏東強風，離岸及高地間中吹烈風，稍後風勢增強，轉吹東南風。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。未來一兩日仍有狂風大驟雨及雷暴，風浪頗大。

【12:53】香港公開大學表示，原定於今日舉行的課堂將會取消。今日下午三時於伊利沙伯體育館舉行的第十五屆「自在人生自學計劃」畢業典禮將會延期舉行，詳情將稍後公布。

金鐘站已掛起告示指，往荃灣方向月台的乘客較多，候車時間或較長。(黃偉倫攝)

【12:50】九巴及龍運巴士宣布，日間巴士服務仍然會維持正常，直至另行通知。

港鐵指已加強列車服務配合乘客需求，而港鐵巴士及機場快綫穿梭巴士會在八號烈風或暴風信號發出三小時後暫停服務，至於各行車綫的班次時間如下。

港鐵班次。

【12:30】天文台表示，市民要做好防風措施，包括應將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內、檢查所有門窗是否可以關閉；將堆積在渠道上的樹葉與垃圾清除，低窪地區的市民應為防範水浸做好準備。此外，市民應避免身處當風地點，而在高速公路或天橋上的駕車人士要提防猛烈陣風吹襲。

至於建造業及物業管理從業員應將室外的懸空裝置和臨時搭建物綁緊或安放至地面，以及盡快完成防風措施；而未駛回避風塘的小型船隻，應立即找地方避風，下錨時應使用大錨，並檢查甲板上的裝置是否縛緊。天文台呼籲，應留意電台、電視台或瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式有關風暴的最新消息。

【12:25】天文台指，過去數小時韋帕採取較偏北路徑移動，而其雨帶發展並不平均，其東側發展較旺盛，風力亦較大。按照現時預測路徑，韋帕今日會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。

天文台預料下午本港風力會有所增強，天文台會在下午二時前改發八號烈風或暴風信號。而與韋帕相關的雨帶會為本港帶來大驟雨及狂風，海面亦會有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時73、69及61公里，最高陣風分別為每小時105、83及77公里。

【12:23】旅遊事務署宣布，由於香港天文台將發出八號熱帶氣旋警告信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

【12:20】受天氣不穩定影響，香港賽馬會宣佈，原定於今日在跑馬地馬場舉行的會員事務部招聘博覽取消。

而僱員再培訓局亦宣布，原定於今天下午1時至4時舉行的「後50‧實習生計劃」簡介會及面試日將會取消。活動統籌機構基督教勵行會已通知所有參加者，並會另訂日期舉行。市民如有任何查詢，可致電熱線182 182或2716 8751與統籌機構聯絡。

【12:10】天文台預料高達每小時110公里或以上的陣風繼續吹襲香港。

上午11時，韋帕所在位置。(天文台網頁截圖)

【12:05】因應天文台將發出八號熱帶氣旋警告信號。社會福利署宣布，所有轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及日間康復服務單位，包括庇護工場、綜合職業康復服務中心及展能中心將會停止開放。如市民已送子女或家人到有關中心，請從速安排他們安全回家。

此外，黃色暴雨警告信號現正生效，渠務署呼籲市民若發現街道水浸，應盡快致電二十四小時渠務熱線報告，電話為2300 1110。勞工處亦提醒僱主及承建商，當僱員在進行電力工作或處理電力作業裝置時，須採取所需的工作安排及適當安全措施，以保障僱員的工作安全。

醫院管理局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所於今日下午將會暫停服務，包括物理治療、職業治療，以及精神科日間醫院，已經預約的門診病人，需要於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。至於公立醫院的急症室則會照常服務。

【12:00】澳門將於下午2時左右，改發八號風球。

【11:58】新渡輪宣布，多班本地航線將於下列航班開出後將會暫停服務直至另行通知。

新渡輪尾班船資料。

【11:55】新巴城巴宣布，由於天文台會在下午二時或之前發出八號熱帶氣旋警告信號，新巴城巴各條路線維持正常運作，並會加強服務方便市民下班。

【11:55】天文台發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台指，一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。而大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道，而受河道氾濫風險影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。市民應留意電台或電視台廣播有關交通情況及其他有關暴雨消息之報告。

「韋帕」於上午11時的位置。(天文台網頁截圖)

【11:45】考評局宣布，由於天氣惡劣，原定於今天下午由考評局舉行的澳洲聯邦舞蹈教師協會考試（CSTD）將會取消。有關詳情將會在日內公布。

另外，香港國際貨櫃碼頭宣布將於下午1時停止碼頭閘口交收服務。

【11:45】港鐵宣布，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會加強至早上繁忙時間班次，方便市民下班回家。

港鐵指，由於在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務，我們呼籲乘客可分批離開乘搭列車，避免車站過份擠迫，個別車站可能會作出人潮管理措施，確保車站人流暢順。而八號風球發出三小時後，港鐵巴士及機場快綫穿梭巴士將會暫停服務。此外，高鐵城際直通車服務將在改發八號風球後維持正常。

港鐵表示，乘客留意港鐵、高鐵及城際直通車網頁、MTR Mobile及高鐵手機應用程式、電台和電視台廣播有關港鐵列車、高鐵及城際直通車的最新服務安排。

【11:40】天文台宣布，下午2時或之前會改發八號烈風或暴風信號。

天文台指，短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【11:25】海關宣布，受惡劣天氣影響，原定於今日下午舉行的海關督察招聘考試小組討論將延期舉行，海關將以電郵通知考生有關延期考試的安排。

【11:10】天文台指，預料高達每小時80公里或以上的陣風繼續吹襲香港。

【11:10】香港航空表示，由於韋帕正接近香港，正密切監察其對航班運作的潛在影響。港航指目前航班運作正常，但預料於7月31日離港及抵港之航班可能受到延誤及取消。港航呼籲旅客前往機場前，留意香港航空網站實時「航班狀態」，或於起飛前4小時，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，或使用港航網站「在線諮詢」服務及電話查詢最新航班情況。

【11:05】運輸署更新渡輪服務安排，現時香港仔至長洲的渡輪暫停；馬料水至塔門暫停，塔門至黃石亦暫停。另外，多個來往離島的渡輪服務將陸續暫停，包括芝麻灣至梅窩及坪洲的渡輪將於上午11時10分暫停、長洲至梅窩及坪洲將於中午12時45分暫停、梅窩至坪洲於下午1時15分暫停、坪洲至梅窩及長洲則於下午1時35分暫停、梅窩至芝麻灣及長洲於下午2時暫停、芝麻灣至梅窩於下午2時20分暫停。

【11:00】機管局表示, 受韋帕影響, 香港機場的航班升降或會受到影響, 呼籲旅客留意航空公司的公布。機管局建議旅客在確認航班機位後, 才出發前往機場, 同時亦可留意機管局網頁, 或「我的航班」應用程式, 及向航空公司查詢最新航班情況。

海事處表示，領港服務將會由下午二時起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。

【10:45】天文台指，三號強風信號，現正生效。天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。上午11時，熱帶風暴韋帕集結在香港以南約380公里，即在北緯18.9度，東經113.7度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。

【10:14】教育局宣布，所有學校今日停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

【10:00】天文台預計中午至下午2時考慮改發八號暴風信號，因應三號強風信號現正生效，根據運輸署網頁顯示，馬料水至塔門、塔門至黃石的渡輪服務已經停航。