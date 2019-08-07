天文台料「利奇馬」周五吹襲台北　明日立秋料最高溫34 度

旅遊旺季遇上風季，為旅程增添不少變數，而現時西太平洋正有三個熱帶氣旋「共存」。香港天文台指，颱風「利奇馬」集結在沖繩島以南，預料向西北移動及在周五（9日）逐漸增強成強颱風，當日亦最接近台北。按目前移動路徑「利奇馬」不會進入本港800公里範圍內，但其外圍下沉氣流帶來持續酷熱天氣。 此外，天文台亦預計，曾吹襲日本九州、吹向韓國東部的熱帶風暴「范斯高」，今晚將減弱成溫帶氣旋。 另外，除以上兩個颱台「利奇馬」外，台灣氣象局預料有新颱風形成，位於西太平洋的「羅莎」料向西北方向移動。 天文台指， 受利奇馬的外圍下沉氣流影響，星期四及星期五廣東天氣酷熱，最高氣溫高達34度，天文台亦於下午12時40分發出，酷熱天氣警告。

利奇馬會在未來一兩日逐漸增強並移向台灣一帶，隨後靠近浙江沿岸。（天文台網站截圖）

在正午十二時，颱風「利奇馬」集結在沖繩島以南約610公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過西北太平洋，並逐漸增強，預料周五將形成強颱風。香港天文台預料，「利奇馬」不會在台灣登陸，但估計當日接近台北市。

台灣氣象局料「羅莎」下周三於日本登陸

另一個颱風「羅莎」緊隨其後，台灣氣象局表示「羅莎」目前仍是輕度颱風，以每小時15公里速度向西北移動，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑150公里。

然而，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測「羅莎」會於下周中，在日本四國登陸，但美國全球預報系統（GFS）則預測「羅莎」會在日本東面海域掠過，不會在日本登陸，移動路徑仍有變數。

目前有三個熱帶氣旋在西太平洋。（台灣氣象局）

周四立秋 天文台料最高溫達34度

在西太平洋雖出現三個熱帶氣旋，但預料均不會進入本港800公里範圍。天文台表示，今日（7日）本港部分時間有陽光及炎熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高氣溫達攝氏33度。

天文台指，由於「利奇馬」會在未來一兩日逐漸增強並移向台灣至東海一帶，隨後靠近浙江沿岸，本港受利奇馬的外圍下沉氣流影響，周四及周五本港天氣酷熱，最高氣溫升至34度，亦有驟雨及雷暴。

同時，一個廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣，預料一股西南氣流會在下週初至中期為廣東沿岸帶來驟雨，本港下周一（12日）開始有大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫也稍降至介乎26至30度。