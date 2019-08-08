利奇馬影響本港有煙霞　環保署料路邊空氣質素健康指數達嚴重水平

環保署指自今日（8日）上午起，錄得持續上升的空氣污染水平，預料今日稍後時間，部分一般及路邊空氣質素監測站的空氣質素健康指數，可能達至「嚴重」水平，明日（9日）亦可能錄得比正常為高的空氣質素健康指數。

環保署自今日上午起，錄得持續上升的空氣污染水平。（資料圖片）

吹西北風2至3級 天晴酷熱有煙霞

環保署表示，受熱帶氣旋利奇馬影響，香港今日天晴酷熱但有煙霞，吹西北風2至3級；自中午起錄得較正常為高的臭氧及粒子水平。署方指，受背景污染較高的氣團影響，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，尤其在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平，亦會加速二氧化氮的形成。

天文台預測，一股西南氣流，會在下周初至中期，為廣東沿岸帶來驟雨，環保署預料屆時空氣污染會得到改善。

環保署指，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動；一般市民亦應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

另外，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主，應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施，保障僱員的健康，例如減少戶外體力消耗，以及在戶外逗留的時間；當處於嚴重水平時，所有戶外工作僱員的僱主，應評估戶外工作的風險，並採取適當的預防措施保障僱員的健康。