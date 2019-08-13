酷熱天氣警告生效　大美督正午升至35.5度　周五起有驟雨雷暴

酷熱天氣警告現正生效！天文台預料今日（13日）最高溫達攝氏33度，在踏入正午之前，大美督更升溫至35.5度。一股西南氣流會在未來一兩天為華南沿岸帶來炎熱的天氣，料西南氣流會在本周後期及下周初較為活躍，令本港驟雨增多，周五（16日）起本港將迎來天陰陰的一周。 此外，強烈熱帶風暴「羅莎」集結在鹿兒島之東南約620公里，預料向西北移動，橫過琉球群島以東海域。天文台預料明早將增強成颱風，移向日本九州至四國一帶，計劃遊日的市民要留意天氣狀況了。

在正午12時前，大美督、元朗公園及西貢升至35度或以上。（天文台網站截圖）

一股西南氣流正影響廣東沿岸，本港中午大部分地區氣溫上升至32度或以上，大美督、元朗公園、西貢更升至35度或以上。天文台表示，一股西南氣流會在未來一兩天為華南沿岸帶來炎熱的天氣，預料明日本港大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，最高升至33度。

天文台又預料，西南氣流會在本周後期及下周初較為活躍，該區驟雨增多，在周五起本港將暫別陽光，迎來一連七日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴的天氣，氣溫介乎27至32度。

（天文台網站截圖）

此外，強烈熱帶風暴「羅莎」在正午12時集結在鹿兒島之東南約620公里，預料向西北移動，時速約12公里，今明兩日橫過琉球群島以東海域。天文台預料，「羅莎」明日將升級成颱風，移向日本九州至四國一帶。