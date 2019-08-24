【風球白鹿】正移向台灣逼近華南　天文台下午或掛一號風球

香港天文台表示，熱帶氣旋「白鹿」的外圍下沉氣流正為廣東帶來酷熱的天氣，預計下午部分時間有陽光，酷熱及有煙霞，並可能發出一號戒備信號；今晚局部地區有驟雨及幾陣狂風雷暴，外出市民宜帶備雨具。

天文台預計，今日下午部分時間有陽光，酷熱及有煙霞。（資料圖片）

天文台今日上午11時半發出特別天氣提示，指熱帶氣旋白鹿會在下午進入台灣海峽，並逐漸移向中國東南沿岸，將帶來驟雨、雷暴，預計風勢亦會較大。天文台表示，會視乎情況在下午考慮發出一號戒備信號。

據天文台資料，強烈熱帶風暴白鹿正午12時，集結在高雄之東南約120公里，預料向西北移動，時速約28公里，移向台灣南部一帶，預測路徑將更接近本港。而本港多處地區中午氣溫升至約攝氏33度，受煙霞影響，港內能見度下降至3000米左右。

強烈熱帶風暴白鹿的預測路徑圖。（天文台網頁）

天文台預計，今日下午部分時間有陽光，酷熱及有煙霞；而今晚局部地區有驟雨及幾陣狂風雷暴。而明日（25日）將大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

隨著高空反氣旋在下周初至中期逐漸增強，展望下周初期華南天色將會好轉，下周中期天氣酷熱，預料高空反氣旋會在下周後期減弱，屆時華南沿岸驟雨會增多。