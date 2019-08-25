【白鹿風球】雨帶進入華南　天文台發出黃色暴雨警告

強烈熱帶風暴白鹿即將進入香港以來400公里範圍，外圍雨帶已進入華南沿岸。天文台今日（25日）凌晨0時許發出預警，指出短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，預料高達每小時80公里或以上的陣風繼續吹襲香港，市民應提高警覺。

天文台在凌晨0時50分，發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

天文台1時半表示，預料高達每小時100公里或以上的陣風繼續吹襲香港。在凌晨1時25分，長洲泳灘錄得每小時超過100公里的陣風。