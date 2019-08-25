【白鹿風球】雨帶進入華南　天文台發出黃色暴雨警告

撰文：倪清江
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強烈熱帶風暴白鹿即將進入香港以來400公里範圍，外圍雨帶已進入華南沿岸。天文台今日（25日）凌晨0時許發出預警，指出短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，預料高達每小時80公里或以上的陣風繼續吹襲香港，市民應提高警覺。
天文台在凌晨0時50分，發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
天文台1時半表示，預料高達每小時100公里或以上的陣風繼續吹襲香港。在凌晨1時25分，長洲泳灘錄得每小時超過100公里的陣風。
麗晶花園居民與防暴警察在黃色暴雨中對峙。（羅君豪攝）
白鹿的外圍雨帶，在今日凌晨正由東向西橫過香港。（天文台圖片）
一號戒備信號現正生效。天文台表示，強烈熱帶風暴白鹿在凌晨1時，集結在香港東北偏東約400公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約25公里，逼近華南沿岸。
天文台在周六（24日）晚上11時55分發出雷暴警告，有效時間至今日上午2時15分，預料香港間中有狂風雷暴。在今日凌晨0時25分，大埔滘錄得每小時超過80公里的陣風。
白鹿晚間一度轉為向西移動，將在今日凌晨時分進入香港以東400公里範圍。（天文台圖片）
今日有狂風驟雨及雷暴
天文台指出，白鹿會在今日影響中國東南部，該區會有驟雨及雷暴，風勢較大。本港今日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海面有湧浪。