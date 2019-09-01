低壓區逼近　天文台掛1號風球　內地預測「回馬風」襲珠江西部

天文台預料位於呂宋海峽附近的低壓區，今日（1日）移入南海後有所發展。天文台在今早8時40分，公布發出一號戒備信號，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島至雷州半島一帶；按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日會稍為靠近廣東沿岸，預料今日稍後本地風力會有所增強，將視乎該熱帶低氣壓的發展情況，在今日下午考慮是否需要改發三號強風信號。 各大主要官方氣象機構預測該低壓區將逐潮增強，並向西移動，大致趨向海南島。內地中央氣象台已公布該熱帶氣旋的預測路徑，料會在海南島以南，回頭向東至東北移動，以「回馬風」之勢吹襲廣東湛江至澳門之間，且風力將增強至強烈熱帶風暴。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF） 和全球預報系統（GFS）都有類似的「回馬風」預測。

中央氣象台已公布該熱帶氣旋的預測路徑，料是「回馬風」。（中央氣象台圖片）

內地中央氣象台：熱帶低氣壓已生成

內地中央氣象台在今早6時公布，南海熱帶低壓（港稱熱帶低氣壓）已於昨天晚上生成，中心附近最大風力有7級（15米/秒），中心最低氣壓為1002百帕，暫未有名稱；預計將以每小時25公里左右，向偏西方向移動，強度逐漸加強，可能於未來24小時內加強為台風，並逐漸向海南島附近海域靠近。

氣象台預測南海北部、中東部和南部海域、北部灣、瓊州海峽將有6至7級大風，南海西北部海域的風力可達8級、陣風9至10級。

天文台預測該熱帶氣旋將向西移動，趨向海南島。（天文台圖片）

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在今日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴；預料位於呂宋海峽附近的低壓區會移入南海，未來數天華南沿岸及南海北部風勢逐漸增強及有大驟雨，海有湧浪。

天文台在今日凌晨0時發表的特別天氣提示指出，該低壓區移入南海會有所發展，將視乎其發展情況及動向，天文台會考慮是否需要發出一號戒備信號。天文台在今早8時40分，發出一號戒備信號。

料周二早上海南島西面 回頭吹襲珠江西部

內地中央氣象台則預測，該熱帶氣旋在未來三日大致向西移動，以熱帶風暴級風力掠過海南島南面海域，但在本周二（3日）早上開始，會在海南島西面至越南中部順化市之間的海域，180度轉彎，進而轉向東北移動而成「回馬風」，在本周四（5日）深夜，於珠江西面的陽江一帶登陸，其時風力級數將增強至強烈熱帶風暴級，距離香港約230公里。

天文台公布的預測路徑圖，也顯示該熱帶氣旋會在越南中部，回部吹襲海南島至珠江西面。（天文台圖片）

天文台也預測變「回馬風」

天文台在發出一號戒備信號後，也公布預測路徑圖，同樣都預測會出現「回馬風」情況。惟路徑與中央氣象台略有分別，天文台預測會在越南中部十分近岸才轉彎，之後會掠過海南島南部，因此會減弱，在離開海南島時，會由熱帶風暴減弱至熱帶低氣壓，才再轉向珠江西部。

未來數日離岸風力間中達到強風程度（6級），即是3號風球風力；不過港內風力只有4至5級，即和緩至清勁程度。

出現「回馬風」料與另一風相互影響

日本氣象廳及台灣中央氣象局均已將該系統定為熱帶低氣壓，均是預測向西移動，趨向海南島，但未見出現如中央氣象台的「回馬風」預測。不過今早在Windy.com所見，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF） 和全球預報系統（GFS）都有類似的預測，當中ECMWF更料該熱帶氣旋轉向東移動後，登陸點十分接近香港。

至於為何出現「回馬風」情況，或與另一個形成中的熱帶氣旋有關。美國聯合颱風警報中心（JTWC）也預測已進入南海的熱帶氣旋91W會向西移動，同時另一個熱帶氣旋92W則會在菲律賓以東轉向北移，趨向台灣，兩個系統其後或產生相互效應，92W將91W從西再向東扯，所以出現「回馬風」情況，與ECMWF及GFS預測相似。