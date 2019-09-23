【山竹一周年】9至11月仍是颱風季　秋季颱風威力比夏季更猛

在大家的印象中，颱風似乎在夏季最為「囂張」，到了秋天，應該就像秋後的螞蚱，「蹦跳不了幾天了」。 而進入9月以來，太平洋上並不太平，秋颱風依然「瘋勁」十足：「玲玲」、「劍魚」、「法茜」你方唱罷我方登場，威力比夏颱風有過之而無不及。 文：張金萍（氣象高級工程師） 編輯：Yuki（我是科學家）

1. 秋颱風其實更瘋狂

通常，氣象上把6~8月生成的颱風稱為「夏颱風」，9~11月生成的颱風稱為「秋颱風」。如同秋後的高溫天氣被叫做「秋老虎」一樣，每年入秋以後，颱風好像也要抓住最後的機會，在秋天上演最後的瘋狂。

大家一般會認為夏季才是颱風最強的季節，然而事實恰好相反。雖然秋季颱風生成的個數沒有夏季颱風多，卻更容易生成超強颱風。數據顯示，1949年~2018年，夏季生成颱風815個，其中超強颱風148個，秋季生成792個，超強颱風222個，秋季超強颱風佔比28.0%，遠高於夏季的18.2%。

歷史上，曾有多個秋颱風造成過嚴重影響，最近的像2013年的「菲特」、2015年的「彩虹」、2016年的「莫蘭蒂」、2018年的「山竹」等，好似水中蛟龍，翻江倒海，肆意妄為，給途經之地造成嚴重災害。

每年榮登西北太平洋「風王」寶座的，一般都是秋颱風。去年的第22號颱風「山竹」，個頭大、實力強，長途奔襲，一路摧枯拉朽，成為2018年登陸中國的最強颱風，超過夏颱風「飛燕」，問鼎「風王」，同時晉級1949年以來登陸粵港澳的颱風前十名排行榜第8位。

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2. 秋颱風瘋狂的底氣哪裏來？

颱風的本質就是一個氣旋，這種渦旋常發生在熱帶或副熱帶洋面上，所以我們又叫它熱帶氣旋。在西北太平洋，包括南中國海範圍內發生的熱帶氣旋稱為「颱風」。颱風的生成發展需要能量，特別是海洋表面積蓄的能量。就像一個孩子一樣，吃飽喝足了才會長得更快更強壯，才有力氣撒歡折騰。颱風也一樣，攢夠能量它才能生成、維持和發展。

進入秋季後，太陽直射點向南移動，南海海面溫度比夏天時候進一步升高，海洋表面積攢了更多熱量，海洋表層提供的能量也就更大，從熱量條件上來說，更有利於強颱風的生成、維持和發展。

另外，進入秋季以後，高低空的風向比較一致，大氣環流上下層的配置往往比夏季還要好，這意味著高低空空氣的加熱或者變冷比較一致，擾動干擾比較小。這種情況對颱風結構的保持比較有利，這個時候颱風就像吃飽喝足又養尊處優一般，很容易「心廣體胖」，發展成超強颱風。

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3. 秋颱風多襲華南，有時也禍害北方

熱帶氣旋的移動主要靠引導氣流（注：引導氣流是一種對低層天氣系統的移動具有引導作用的高空氣流）控制。一般來說，颱風都是在西太平洋副熱帶高壓南側生成的，而颱風的移動主要靠引導氣流控制，引導氣流的強弱又和西太平洋副熱帶高壓的位置和強弱有關，所以颱風的移動路徑基本由副熱帶高壓說了算。

進入秋季後，影響熱帶氣旋路徑的副熱帶高壓東退南移，颱風又在副熱帶高壓的南面，它整個隨著副熱帶高壓南落。所以，登陸的地點與夏颱風相比也相對偏南。

統計資料顯示，秋颱風好像更加偏愛華南，往往在浙江以南地區登陸，廣東和海南「中獎」的次數最多。

而這個時候，正是中國南方晚稻等農作物生長成熟關鍵期，颱風帶來的狂風暴雨會造成作物倒伏，葉片受損，穀粒脫落霉爛，使農作物減產甚至絕收，所以秋颱風往往危害更大。

但是也有例外，比如今年第13號颱風「玲玲」，幾乎是直線向北飛奔而來。奔向北方的颱風，因緯度關係，經過的洋面海水溫度相對較低，不易聚集能量。另一方面，受到冷空氣的入侵，強度會有一定程度的減弱，失去了熱帶氣旋所特有的特性而變成溫帶氣旋。溫帶氣旋登陸帶來的影響和危害一般不像登陸華南的熱帶氣旋那麼強大，但依然不容小覷，它們和冷空氣聯手會使降水更強。

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9月7日，「玲玲」穿過朝鮮半島，造成韓國、朝鮮多人死亡，大量樹木吹斷，建築物倒塌。受其影響，中國多地出現強降雨，造成吉林、黑龍江、浙江3省45.5萬人受災，直接經濟損失9.3億人民幣。9月8日由黑龍江省蘿北縣移入俄羅斯遠東地區，減弱為溫帶氣旋。

4. 秋颱風豈肯輕易退場

儘管炎夏已過，但高壓、低壓、切變線、颱風等大氣運動系統仍然在天空的大舞台上此起彼伏你唱我和，相互較量。數據顯示，按照月平均颱風生成個數計算，每年的8月和9月都是颱風生成的高峰期。其中，8月為5-6個，9月次之，為5.1個。傳統實力派的秋颱風，不搞出點大動靜來，豈會輕易退場。9月，颱風季還遠遠沒有結束。

【本文獲「科普中國 我是科學家」授權轉載，微信公眾號：IamaScientist；原標題：秋天到了，颱風就會消停了嗎？】